Durante la emisión de anoche de "La granja VIP", Rey Grupero y Omahi se enfrentaron. Al creador de contenido no le gustó cuando escuchó decir al conductor que su antipatía, dentro de la competencia, lo había decepcionado y, en respuesta, afirmó que ni siquiera lo conocía, situación que generó tensión en el estudio.

La participación del influencer, durante las tres semanas que estuvo dentro del reality, le supuso la crítica de la audiencia, ya que por su poca iniciativa, a la hora de llevar a cabo tareas dentro de la granja, fue denominado como uno de "los muebles" del programa, situación que fue expuesta frente al propio Omahi tras su eliminación.

Lo que no le causó ninguna gracias pues, luego de ver un clip que la producción mostró, donde se refleja su falta de participación en las tareas cotidianas, afirmó que le habría gustado que también se exhibiera los momentos en que se esforzó y apoyó a sus compañeros.

"Me hubiera gustado que hicieran una edición cuando estuve apaleando piedras, cuando estaba con Kike (Mayagoitia) limpiando las vacas, pero no pasa nada, es parte del show", dijo, claramente incómodo.

Serio, Rey Grupero se dirigió a él, afirmando que creía que el influencer le había arrebatado a alguien más la oportunidad de destacarse y darse a conocer en el reality, debido a la exposición mediática que supone participar en un formato como "La granja VIP".

"No me causa nada de gracia ver un hombre tan joven que sea tan perezoso; la oportunidad de oro que te dio ´La granja VIP´, muchas artistas, muchas celebridades que querían formar parte del proyecto, tú te la pasabas dormido o rascándote la ´coliflor´, de verdad, a mí, me pareces un ´nadaqueveriento´, no tienes nada que hacer aquí, qué bueno que ya estás aquí afuera, nadie te conocía y aquí te diste a conocer, qué mal te viste".

La reacción de Omahi fue expresar lo mucho que le despreocupaba la opinión del conductor, debido a que aseguró que no sabía quién era, a pesar de que, en su cuenta de Instagram, el influencer sigue a Rey Grupero, como mostró la producción instantes después.

"Me estoy enterando cómo te llamas, no tenía idea, jamás te había visto, jamás te he seguido, no sé quién eres, el día que quieras, nos vamos a dónde quieras, a ver a quién le pidan más fotos", exhortó.

En redes, la mayoría apoya a Rey pues, a pesar de que recurrió algunos términos peyorativos para referirse al creador, afirman que Omahi ha mostrado arrogancia, al afirmar que su popularidad era comprobable, debido al gran número de marcas que lo patrocinan desde tiempo atrás.

