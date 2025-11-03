La Granja VIP: los mejores memes de la salida de Omahi

Más Información
Entre errores de conducción, fallas de la producción, tensiones de los granjeros y actos de desafío a las reglas del programa, La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca, llegó al final de su tercera semana generando más polémica que nunca.
Tras una placa de 4 nominados, única en lo que va de la temporada, ocasionada por el momento de "rebelión" de Sergio Mayer Mori, Lis Vega, Omahi, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia se dirigieron a la zona de eliminación.
Finalmente, la decisión del público fue de salvar a Lis, Eleazar y Kike, culminando en la inevitable salida del influencer y DJ, Omahi, quien se convirtió en el tercer eliminado de la temporada.
Los mejores memes que dejó la tercera noche de eliminación en La Granja VIP
En el clásico estilo de la cultura pop del momento, usuarios e internautas expresaron sus más sinceras opiniones respecto a la tercera noche de eliminación en La Granja VIP. Las celebraciones, quejas y estrategias para votar las próximas semanas dejaron una ola de memes en redes sociales:
Los usuarios expresaron su emoción por la salida de Omahi, apodado "Jumanji", del reality show.
Otros celebraron la eliminación del infuencer haciéndole burla, ya que expresan que "sólo era un mueble".
Algunos internautas hablaron de su incredulidad a que Eleazar Gómez sigue siendo salvado por el público, luego de su historial de violencia doméstica.
Otros usuarios aplaudieron los comentarios sinceros de Kim sobre las "injusticias" que han existido involucrando a los hombres y las mujeres del reality.
Asimismo, los internautas demostraron su apoyo continuo a La Bea, Kim y Teo, granjeros que se han convertido en los favoritos del público.
Continuando con la burla a Omahi, los usuarios se refirieron con sarcasmo a los comentarios que hacía el influencer respecto a su salida, como que su fanbase de otros países lo iban a salvar o que sería notoria su ausencia por su cantidad de seguidores.
Por último, los usuarios aplaudieron a Lis Vega por decidir ver una escena de La Granja, en lugar de un mensaje de su familia.
