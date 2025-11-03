La Granja VIP: los mejores memes de la salida de Omahi

Entre errores de conducción, fallas de la producción, tensiones de los granjeros y actos de desafío a las reglas del programa, La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca, llegó al final de su tercera semana generando más polémica que nunca.

Tras una placa de 4 nominados, única en lo que va de la temporada, ocasionada por el momento de "rebelión" de Sergio Mayer Mori, Lis Vega, Omahi, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia se dirigieron a la zona de eliminación.

Finalmente, la decisión del público fue de salvar a Lis, Eleazar y Kike, culminando en la inevitable salida del influencer y DJ, Omahi, quien se convirtió en el tercer eliminado de la temporada.

En "La granja VIP" se vive la tercera semana de eliminación. Fotos: Instagram

Los mejores memes que dejó la tercera noche de eliminación en La Granja VIP

En el clásico estilo de la cultura pop del momento, usuarios e internautas expresaron sus más sinceras opiniones respecto a la tercera noche de eliminación en La Granja VIP. Las celebraciones, quejas y estrategias para votar las próximas semanas dejaron una ola de memes en redes sociales:

Así se siente que al fin el eliminado sea un hombre y ese hombre sea precisamente Omahi, el mueble más grande y huevón que ha dado #LaGranjaVIP pic.twitter.com/PI77pujJ5B — David Arellano (@DavidHernare) November 3, 2025

Los usuarios expresaron su emoción por la salida de Omahi, apodado "Jumanji", del reality show.

Memes de la tercera noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Otros celebraron la eliminación del infuencer haciéndole burla, ya que expresan que "sólo era un mueble".

Imágenes exclusivas de Omahi saliendo de la Granja VIP#LaGranjaVIP pic.twitter.com/oL1BRQo0tm — Kevinion McCallister 🧑🏻‍🎄 (@KevinionMc) November 3, 2025

Algunos internautas hablaron de su incredulidad a que Eleazar Gómez sigue siendo salvado por el público, luego de su historial de violencia doméstica.

Memes de la tercera noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Otros usuarios aplaudieron los comentarios sinceros de Kim sobre las "injusticias" que han existido involucrando a los hombres y las mujeres del reality.

Kim: Todo este reality se ha movido para que los hombres estén cómodos.



Al fin alguien lo dice ahí adentro!#LaGranjaVIP

pic.twitter.com/uJ67RfHJnY — JJ ♡✧˖° (@j__kos) November 3, 2025

Asimismo, los internautas demostraron su apoyo continuo a La Bea, Kim y Teo, granjeros que se han convertido en los favoritos del público.

Memes de la tercera noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Continuando con la burla a Omahi, los usuarios se refirieron con sarcasmo a los comentarios que hacía el influencer respecto a su salida, como que su fanbase de otros países lo iban a salvar o que sería notoria su ausencia por su cantidad de seguidores.

A partir de mañana el rating de #LaGranjaVIP estará bajísimo, imagínense eliminar a una persona con 30 millones de seguidores! pic.twitter.com/LyPJm1NDZT — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) November 3, 2025

Por último, los usuarios aplaudieron a Lis Vega por decidir ver una escena de La Granja, en lugar de un mensaje de su familia.

lis sobre porque eligió la escena de la granja: mi casa es este ahora y me gustaría saber qué está pasando aquí adentro



MUY BIEN LIS, ASÍ SE JUEGA👏🏼#LaGranjaVIP pic.twitter.com/gn8mz7QRoV — riv (@ponyoogirl) November 3, 2025

