Más Información

La Granja VIP: los mejores memes de la salida de Omahi

La Granja VIP: los mejores memes de la salida de Omahi

Asesinato de Carlos Manzo: Simón Levy propone a Salinas Pliego crear fideicomiso para apoyar a familia del alcalde

Asesinato de Carlos Manzo: Simón Levy propone a Salinas Pliego crear fideicomiso para apoyar a familia del alcalde

Fernanda Sainz en el Women Economic Forum 2025: por una economía más humana e inclusiva

Fernanda Sainz en el Women Economic Forum 2025: por una economía más humana e inclusiva

¿Cómo limpiar la gamuza de los tenis sin dañar la textura?

¿Cómo limpiar la gamuza de los tenis sin dañar la textura?

La historia de María José Ardila: joven que murió tras realizar reto con alcohol en fiesta

La historia de María José Ardila: joven que murió tras realizar reto con alcohol en fiesta

Entre errores de conducción, fallas de la producción, tensiones de los granjeros y actos de desafío a las reglas del programa,, el nuevo reality show de TV Azteca, llegó al final de su tercera semana generando más polémica que nunca.

Tras una placa de 4 nominados, única en lo que va de la temporada, ocasionada por el momento de "rebelión" de Sergio Mayer Mori, Lis Vega, Omahi, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia se dirigieron a la zona de eliminación.

Finalmente, la decisión del público fue de salvar a Lis, Eleazar y Kike, culminando en la inevitable salida del influencer y DJ, Omahi, quien se convirtió en el tercer eliminado de la temporada.

Lee también

En "La granja VIP" se vive la tercera semana de eliminación. Fotos: Instagram
En "La granja VIP" se vive la tercera semana de eliminación. Fotos: Instagram

Los mejores memes que dejó la tercera noche de eliminación en La Granja VIP

En el clásico estilo de la cultura pop del momento, usuarios e internautas expresaron sus más sinceras opiniones respecto a la tercera noche de eliminación en La Granja VIP. Las celebraciones, quejas y estrategias para votar las próximas semanas dejaron una ola de memes en redes sociales:

Los usuarios expresaron su emoción por la salida de Omahi, apodado "Jumanji", del reality show.

Memes de la tercera noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la tercera noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Otros celebraron la eliminación del infuencer haciéndole burla, ya que expresan que "sólo era un mueble".

Algunos internautas hablaron de su incredulidad a que Eleazar Gómez sigue siendo salvado por el público, luego de su historial de violencia doméstica.

Memes de la tercera noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la tercera noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Lee también

Otros usuarios aplaudieron los comentarios sinceros de Kim sobre las "injusticias" que han existido involucrando a los hombres y las mujeres del reality.

Asimismo, los internautas demostraron su apoyo continuo a La Bea, Kim y Teo, granjeros que se han convertido en los favoritos del público.

Memes de la tercera noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la tercera noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Continuando con la burla a Omahi, los usuarios se refirieron con sarcasmo a los comentarios que hacía el influencer respecto a su salida, como que su fanbase de otros países lo iban a salvar o que sería notoria su ausencia por su cantidad de seguidores.

Por último, los usuarios aplaudieron a Lis Vega por decidir ver una escena de La Granja, en lugar de un mensaje de su familia.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]