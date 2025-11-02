Más Información

"" llegó a su tercera semana, con comparaciones, críticas por los tropezones de Adal Ramones y con errores técnicos, el de TV Azteca sigue dando de qué hablar y granjeándose nuevo público que, esta noche, decidió que Omahi ya no siga dentro de la competencia.

Omahi fue el competidor que se convirtió en el tercer eliminado del programa; ahora tendrá el derecho de "su legado", el que permitirá que sea él quien elija quién será la o el primer nominado de la cuarta semana.

Estas fueron sus palabras, al ser recibido por Adal, Kristal Silva y, por supuesto, por su madre, quien estuvo presente en la gala dominicana.

"La nominación me salió de la estrategia que tenía, me quitó poquito las ganas de jugar, se sintió como seis meses, me quedó con la increíble gente que conocí", expresó.

Eleazar Gómez, segundo salvado de la semana

El segundo salvado de la noche, gracias a la votación de la audiencia, fue Eleazar Gómez que, la semana pasada, se enfrentó con Sandra Itzel, pero resultó ser ella quien salió de la competencia.

El actor pudo ver un video donde "el Patrón" afirmaba que, si volvía a la granja, el joven conocería quién era él realmente.

Lis Vega, primera salvada de la semana

La primera granjera de la noche que fue salvada por el público, como lo anunció Ramones, fue Lis Vega, quien además tuvo la oportunidad de ver un video donde Manola Diez expresa que cree que, su forma de comportarse en hipócrita, opinión que compartió con Lolita Cortés y que, ahora, la cubana podrá usar a su favor.

Peones de esta semana

Lola Cortés con seis puntos

Lis Vega con cuatro puntos

"El Patrón" con cuatro puntos

Bea con tres puntos

Bea se convirtió en la cuarta peona, eligiéndose a sí misma en un desempate, pues dos compañeros más habían obtenido tres puntos de sus compañeros.

