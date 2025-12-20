La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de El Patrón, último eliminado

La Granja VIP, el polémico reality show de TV Azteca, está apunto de llegar al final de su primera temporada. Luego de 10 semanas de juegos, enfrentamientos, dinámicas, tensión y estrategias, el programa llegará a su fin este domingo 21 de diciembre.

Con la llegada de la gran final, uno de los seis granjeros que seguía participando por el premio de 2 millones de pesos, tuvo que despedirse del reality, llevándose el título del sexto lugar.

La noche del pasado viernes 19 de diciembre concluyó con la partida de Alberto del Río, mejor conocido como "El Patrón", de las instalaciones de la granja. El exluchador, quien se mantuvo como un personaje mediático a lo largo del reality, pintaba como un posible finalista de la temporada, sin embargo, a pesar de tener alianza con el equipo del "Cacaraqueo", se convirtió en el último eliminado.

Alberto del Río se convirtió en el último eliminado de La Granja VIP. Foto: @PrideOfMexico (X)

Los mejores memes que dejó la salida de El Patrón de La Granja VIP

A través de redes sociales usuarios publicaron sus reacciones ante la salida de El Patrón del reality show, dejando una ola de memes y convirtiéndose en tendencia en México.

Algunos internautas celebraron la llegada de Eleazar Gómez a la final de esta temporada.

Finalita



"¡Lo logramos! Por fin puedo gritarle a los cuatro vientos que mi Eleazar es finalista de La Granja VIP. Nadie pudo sacarte; después de ir a tantas nominaciones, ¡nadie pudo sacarte! Felicidades, eres finalista."#LaGranjaVIP pic.twitter.com/D9h4vMLKP1 — BENYAMIN N0RIEGA (@Agusromeh) December 20, 2025

Otros usuarios expresaron su felicidad con la salida de El Patrón, pues lo acusaron de maltratar a los animales de la granja en diversas ocasiones, en específico por un golpe a Canelo, un caballo café.

Memes de la eliminación de Alberto del Río de La Granja VIP. Foto: X

Otros se refirieron al exluchador como un "mueble" dentro del programa.

Al fin se fue a la chingada el patrón, no puede creer que ese mueble durará tanto tiempo en la granja #LaGranjaVIP



pic.twitter.com/M8Ft0DIrwI — Kevina 👽 (@KevinaParker993) December 20, 2025

Por otro lado, algunos usuarios decidieron destacar las caras que hicieron Kim Shantal y César Doroteo luego de que se anunciara a Eleazar Gómez como un finalista.

Memes de la eliminación de Alberto del Río de La Granja VIP. Foto: X

Otros internautas expresaron su deseo por la eliminación de Teo también.

Memes de la eliminación de Alberto del Río de La Granja VIP. Foto: X

Por último, algunos usuarios quisieron celebrar burlándose de El Patrón por ser eliminado por Eleazar Gómez, destacando los roces que ambos personajes tuvieron durante el reality.

Memes de la eliminación de Alberto del Río de La Granja VIP. Foto: X

