Más Información

Jafar Panahi y el perdón punitivo, por Jorge Ayala Blanco

Jafar Panahi y el perdón punitivo, por Jorge Ayala Blanco

“Busco al animal salvaje que vive dentro de nosotros”: entrevista a Pilar Quintana

“Busco al animal salvaje que vive dentro de nosotros”: entrevista a Pilar Quintana

Luisa Valenzuela: “Para mí, escribir es avanzar hacia lo desconocido”

Luisa Valenzuela: “Para mí, escribir es avanzar hacia lo desconocido”

El concierto de Bad Bunny y el inicio del maratón Guadalupe-Reyes, en los memes de la semana

El concierto de Bad Bunny y el inicio del maratón Guadalupe-Reyes, en los memes de la semana

"Dirimir la violencia de género con escritura": entrevista a Cristina Rivera Garza

"Dirimir la violencia de género con escritura": entrevista a Cristina Rivera Garza

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

El misterio llegó a su fin, la séptima temporada de cerró uno de sus ciclos más comentados con una revelación que confirmó que Tropicoco fue la gran ganadora y detrás del personaje estaba Paulina Goto.

La gran final se transmitió por a las 20:00 horas, con opción de seguirla también a través de ViX, y desde el primer minuto dejó claro que no sería una despedida cualquiera. Cuatro personajes llegaron al último episodio: Carroñero, Maestro Bops, Metaliebre y Tropicoco.

Con Anahí, Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Juanpa Zurita como investigadores, y Omar Chaparro como condcutor, el escenario se convirtió en un duelo de interpretaciones donde cada presentación podía cambiar el destino del juego.

Lee también

Antes de que se definiera el duelo final, Maestro Bops fue el primero en despedirse, y al quitarse la máscara se confirmó que detrás del personaje estaba el standupero Daniel Sosa, quien agradeció al público por el apoyo y celebró haber llegado hasta la final con un personaje que conectó desde el humor y la sorpresa.

Más adelante llegó uno de los enfrentamientos más tensos de la noche: Metaliebre contra Tropicoco. Tras la votación del público, cuyo resultado se mantuvo en suspenso hasta después del corte comercial se confirmó que Tropicoco avanzaba, obligando a Metaliebre a revelar su identidad. La máscara cayó y dejó ver a Marie Claire Harp, modelo y conductora, provocando aplausos y reacciones de sorpresa entre los investigadores.

Con ese resultado, el camino quedó despejado para el último duelo. Carroñero avanzó oficialmente a la final, consolidándose como el rival directo de Tropicoco en la batalla definitiva que definiría al campeón de la temporada.

Lee también

Tropicoco gana Quién es la Máscara y Carroñero queda como subcampeón

Desde su aparición en la final, Tropicoco volvió a demostrar por qué fue uno de los personajes más consistentes de la temporada. Su energía, presencia escénica y conexión con el público la colocaron rápidamente como favorita, superando cada enfrentamiento hasta llegar al duelo definitivo contra Carroñero.

Cuando las votaciones se detuvieron y Omar Chaparro anunció el resultado, el misterio se rompió: Tropicoco era la ganadora absoluta de la temporada. Minutos después, la máscara cayó y reveló a Paulina Goto, confirmando una de las teorías más comentadas y a la que al final Ana Brenda logró atinarle.

Actriz, cantante y compositora, la originaria de Monterrey logró ocultar su voz y estilo durante semanas, algo especialmente complicado para una artista con una carrera tan reconocible.

Lee también

Con una trayectoria que va de Miss XV y Mi corazón es tuyo hasta proyectos recientes en cine, teatro musical y música independiente.

El subcampeonato fue para Carroñero, personaje que también se ganó el cariño del público y que en la final reveló su identidad: Gabriel Soto.

El actor y modelo confirmó su versatilidad al llegar hasta el último enfrentamiento, convirtiéndose en uno de los finalistas más sólidos de la temporada, y que Carlos Rivera y Anahí lograron adivinar de último momento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿La despidieron Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes “Se enojó Ángela”, dicen. Foto: Tomada de TikTok / EFE

¿La despidieron? Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes: “Se enojó Ángela”, dicen

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció? Foto: John Everett/Houston Chronicle via AP / (AP Photo/Paul Iverson photo)

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció?

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad. Foto: AP / AFP

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva". Foto: Arturo Carmona IG / Alicia Villarreal IG

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva"

Dua Lipa (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Dua Lipa se suma a la tendencia de transparencias y deslumbra en Instagram

[Publicidad]