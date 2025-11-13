El punto de partida de “La peor vuelta al mundo” fue Las Vegas, pues la ciudad del pecado sirvió para que Juanpa Zurita y el piloto Matt Guthmiller se conocieran y de ahí salieran con la consigna de recorrer el mundo, haciendo escala en ocho países de cuatro continentes, solos los dos, a bordo de una aeronave de un motor.

La idea de hacer este recorrido antes de cumplir los 30 años fue del propio influencer, quien dio forma al proyecto y lo presentó a ejecutivos de Disney, que aceptaron producir el viaje.

El encargado de pilotear la nave fue Matt Guthmiller, quien cuenta con el récord Guinness por ser el hombre más joven en volar la circunferencia del mundo a bordo de un monomotor, esto cuando tenía 19 años, hoy tiene 30.

Si bien “La peor vuelta al mundo” no es una producción mexicana, sí lo es uno de los protagonistas de la excursión aérea, el influencer con más de 11 millones de seguidores en las redes sociales; el aviador profesional, youtuber y emprendedor, es originario de Dakota del Sur.

La travesía incluye la presencia de ocho famosos invitados que harán aparición en fragmentos del viaje, además de que también se verán los imprevistos con los que se encontraron estos tres hombres, el camarógrafo que nunca se ve es el tercer pasajero permanente.

Precisamente el hombre detrás de la lente enfrentó episodios de estrés debido a los momentos en los que debía o no grabar, el ruido de la aeronave y el constante calentamiento de las cámaras.

Con todo esto, ¿será que Juanpa y Matt dieron la peor vuelta al mundo?

Dónde ver: Disney+