Guiza estrenará el Gran Museo Egipcio, doble en tamaño al Louvre

Caso Louvre: siete capturados por el robo de joyas imperiales; queda un fugitivo y el botín perdido

Tras robo histórico, Francia anuncia medidas “antiintrusión” en el Louvre

El Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez concluye con estrenos nacionales e internacionales

“En nuestra historia ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España

Inauguran la exposición "La mujer en el México indígena"; España reconoce injusticias hacia los pueblos originarios mexicanos

¿De nuevo juntos?, esa fue la pregunta que en un primer momento se hicieron los seguidores del actor y de la actriz Geraldine Bazán, cuando aparecieron muy juntitos en una foto, ambos fueron esposos y tienen dos hijas en común.

Gabriel y Geraldine tuvieron una relación sentimental de casi 10 años que comenzó en 2007, se casaron en 2016 y se divorciaron oficialmente en 2018 en medio de versiones de infidelidad por parte del actor con la rusa Irina Baeva.

Gabriel e Irina mantuvieron una relación de casi seis años, y aunque hablaron de planes de boda, finalmente esto no ocurrió y la relación llegó a su fin también en medio de versiones polémicas sobre la conducta del actor de 50 años.

¿Por qué Gabriel Soto y Geraldine Bazán aparecen juntos en foto?

Gabriel y su exesposa Geraldine trabajan en Televisa, donde la noche de ayer Shakira se presentó en un show privado ante 300 personas como parte del up front de la empresa, por lo que la expareja coincidió en el evento.

Los actores no sólo coincidieron, sino que se tomaron una foto juntitos y ambos la publicaron en sus estados de Instagram, eso sí, antes de que las especulaciones circularan, aclararon que dicha foto se la tomaron para mandárselas a.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán sorprenden al aparecer juntos en redes sociales en un evento de Televisa.

Aunque ambos han dicho que la historia románticas que tuvieron en común ya quedó atrás, verlos juntos de nuevo y en santa paz, desató versiones de un posible regreso.

