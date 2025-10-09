Más Información

El hecho de que Gabriel Soto sea uno de los talentos actorales más reconocidos de la tv nacional podría colocarlo como candidato del público para integrarse a un reality como La Casa de los Famosos, sin embargo, indica que a él no le interesa ser parte de estas emisiones.

Con sus 50 años y ante el final de Monteverde, telenovela que protagoniza, y que llega a su fin este 12 de octubre, Gabriel dice sentirse en uno de los mejores momentos de su vida, en el que procura sus buenos hábitos y su bienestar, por lo que un reality show no entra en sus planes laborales, al menos de momento.

“No, pero, ahora sí que nunca digas nunca, porque no sabes qué te depara el destino; son proyectos en los que debes tener una personalidad muy peculiar para poder aguantar. Yo no la tengo, soy más de mi casa, de mi hogar, de no compartir mi baño, ni cama, ni nada con nadie; mientras la vida nos dé la oportunidad de seguir haciendo otras cosas, prefiero hacerlas”, explica.

Sin embargo, confiesa que sí puso atención a la tercera temporada del programa, que concluyó el domingo, sobre todo por el ganador, Aldo de Nigris, sobrino de Poncho, uno de sus amigos, y que además fue parte de la primera entrega de LCDLFMX.

Sobre el regiomontano de 26 años, Gabriel dice que vio su desempeño a lo largo de las semanas, en parte debido a la relación con su tío, pero también por los comentarios sobre él que hay en redes sociales, en los que los comparan, y que Gabriel tomó con humor.

“No lo conozco personalmente, vi su participación en LCDLFMX, se me hace un súper chavo, conozco bien a Poncho, es buen amigo mío, entonces lo estimo. Sí me han dicho que nos parecemos y han hecho memes en redes sociales y bueno, está empezando, así que le auguro un buen futuro, espero que lo sepa aprovechar y que le eche todas las ganas del mundo, que trabaje muy duro para llegar, muy lejos”, dice.

