Más Información

Portugal presentó el jersey que usará Cristiano Ronaldo en su último Mundial

Portugal presentó el jersey que usará Cristiano Ronaldo en su último Mundial

Claudia Sheinbaum confirma su asistencia al sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Washington

Claudia Sheinbaum confirma su asistencia al sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Washington

FOX Sports sufre nuevo recorte masivo; Alberto Lati podría volver a Televisa

FOX Sports sufre nuevo recorte masivo; Alberto Lati podría volver a Televisa

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO las semifinales del Apertura 2025; HOY, miércoles 3 de diciembre

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO las semifinales del Apertura 2025; HOY, miércoles 3 de diciembre

Checo Pérez apoya al Chicharito Hernández tras el penalti fallado con Chivas

Checo Pérez apoya al Chicharito Hernández tras el penalti fallado con Chivas

El conflicto legal entre y Fox Corporation sigue en pie y para los primeros, la situación es crítica. No sólo han perdido los derechos de transmisión de ligas como la Liga MX, NFL, UFC y Fórmula 1, también se han visto obligados a llevar a cabo olas masivas de recortes.

El pasado 1 de diciembre trascendió que 30 empleados fueron despedidos de FOX Sports del Grupo Lauman, de acuerdo con el periodista Pepe Hanan.

Estos 30 empleados que perdieron su trabajo se suman a los 40 recortes que se llevaron a cabo hace un mes y medio.

De acuerdo con Hanan, "Alberto Lati termina contrato en febrero y anunció que no va a renovar", aunque el famoso conductor aún no se ha pronunciado al respecto.

En redes sociales se rumora que Lati podría volver a Televisa para las transmisiones de la Copa del Mundo 2026.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS