Liderado por Pati Chapoy, "Ventaneando" se ha consolidado como uno de los programas más emblemáticos, y longevos, de Azteca y la televisión abierta.

Hace 30 años, exactamente el 22 de enero de 1996, la emisión fue transmitida por primera vez; desde entonces, ha acompañado a la farándula mexicana en sus principales polémicas, pleitos y acontecimientos más importantes.

Sin embargo, también ha marcado tendencia; y es que gracias a la singular personalidad de sus conductores le ha regalado momentos icónicos e inolvidables a los televidentes. Estos son algunos de ellos:

La vez que Pati Chapoy ayudó a reformar las leyes mexicanas. Pocos lo saben, pero la presentadora de Azteca fue pieza clave en las leyes mexicanas actuales.

En el 97, cuando "Ventaneando" comenzaba a consolidarse, se enfrentó a serios problemas legales con Televisa. Para apoyar su contenido, el programa solía usar fragmentos de video producidos por la televisora de San Ángel, lo que derivó en una denuncia por derechos de autor y una orden de aprehensión contra la conductora.

Un operativo policial llegó hasta la casa de Chapoy pero esta logro ampararse. El pleito duró tres años y originó la Ley de Crestomatía.

El error de la mayonesa. Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2008, durante una mención hecha por Pedro Sola. En ese entonces, el conductor debía promocionar a la mayonesa Hellmann's, pero en lugar de eso mencionó por equivocación a su competencia directa, McCormick.

Este error no sólo marcó para siempre al carismático presentador, sino que le valió una multa de 75 mil pesos y terminó convirtiéndose en uno de los memes más populares de la televisión mexicana.

La aparición de “La Güera Limantour”. Pocos conductores han trascendido como lo hizo Daniel Bisogno. Su irreverencia y humor ácido lo convirtieron en uno de los personajes más polémicos; sin embargo fue su alter ego, "La Güera Limantour" quien marcó un antes y después en el programa.

Esta "mujer" con los labios rojos y el cabello desteñido, fue un sello de la emisión por años. Satirizaba la vida cotidiana y "sin pelos en la lengua" hacía todo tipo de comentarios a los famosos. Su entrada al foro, al ritmo de “Quinceañera”, quedó grabada en la memoria colectiva de los televidentes.

El pleito en vivo entre Bisogno y Ana Bárbara. Aunque el set de "Ventaneando" fue testigo de grandes pleitos, uno de los más escandalosos fue el ocurrido entre Bisogno y Ana Bárbara durante una emisión en vivo. Todo ocurrió cuando la grupera acudió como invitada y aprovechó el momento para encarar a Daniel por las burlas que este le hacía al llamarla "alien" por su apariencia física.

La cantante le pidió al "Muñe" que tuviera el valor para criticarla de frente, y aunque el conductor le llevó un ramo de rosas no hubo reconciliación.

La demanda de Gloria Trevi. Una de las rivalidades más grandes del espectáculo mexicano es la que existe entre Chapoy y Gloria Trevi y que; incluso, ha llegado hasta los tribunales. Todo inició cuando la periodista responsabilizó a la cantante por el escándalo del clan Trevi-Andrade, desatando la furia de "La Trevi" quien inició un proceso legal en su contra.

Después de que Gloria Trevi la demandó, Pati Chapoy lanzó una contrademanda. Esta disputa legal lleva ya casi 20 años y parece que no tiene fin.

"Ventaneando" enfrenta regaño de la Conavim. Unas de las polémicas más recientes fue cuando la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió un comunicado en el que condenó comentarios “gordofóbicos” hechos por Pati Chapoy hacia Yuridia. La institución señaló que esas expresiones pueden formar parte de una cultura discriminatoria y llamó a los medios a evitar contenidos que invisibilicen o estigmaticen a las mujeres.

El asunto finalizó con una disculpa pública por parte de la conductora.

Despido y pleito con Atala Sarmiento. Aunque la presentadora fue uno de los rostros más importantes de "Ventaneando", en 2018 quedo fuera del programa. Su salida, según reveló después, fue por temas de renovación de contrato y es que afirmó que pidió una mejora en las condiciones laborales. Esta situación tensó su relación con Chapoy quien prefirió prescindir de ella y la convirtió en una persona no grata para el programa.

Acerca de este tema, Shanik Berman llegó a revelar que se había enterado de que en ese acuerdo se buscaba que Atala no contara con bonos ni vestuario, así como que sólo se le pagarían los días que se presentase a la transmisión.

