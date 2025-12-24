Más Información

confirma que no fue invitado a presentarse a "", luego de resultar ganador de "", debido a la mala relación que ha sostenido, a lo largo de los años, con . El actor señala que, de parte de la titular del vespertino, siempre ha recibido un trato descortés y hóstil.

La ausencia de Adame, y Eleazar Gómez, en la emisión del programa de espectáculos del lunes, 22 de diciembre, llamó la atención, ya que se trataban de los participantes del reality que obtuvieron el primero y segundo lugar, respectivamente y, en cambio, si estuvieron presentes César Doroteo, Kim Shantal, "la Bea" y "el Patrón", quienes fueron sólo finalistas.

Esto llevó a usuarios de redes a afirmar que si los actores no habían sido invitados era porque no eran del agrado de Pati Chapoy, aseveración que fue confirmada por Pedro Sola que, en vivo, aseguró que sólo habían invitado a los participante que les simpatizaban.

Y, ahora que Adame fue entrevistado por Alex Kaffie, para su canal de YouTube, el también DJ confirmó que, en efecto, no había sido invitado a "Ventaneando", noticia que, cuando recibió, le habría causado un gran alivio, pues él tampoco quería enfrentarse a un encuentro con la periodista mexicana, con la que, como reconoció, no tiene una buena relación.

"N´mbre, mejor... le rogaba a Dios, es más, estuve a punto de decirles; ´al único programa que no voy, es a ese programa´, yo a esa señora no la quiero cerca ni de broma y ayer que me dijeron ´vas a ir a todos menos a ´Ventaneando´, dije ´bendito sea el Señor, me chispé, yo soy de programas de raiting", señaló.

El actor también expresó que le hicieron saber que los productores de "MasterChef Celebrity" lo habían contemplado como un posible participante pero, finalmente no lo buscaron, debido a que, presuntamente, Chapoy habría intervenido para que no formara parte del proyecto.

"Pero le dijeron ´vamos con Adame para La granja y te friegas, chulita, porque aquí, Adame es el que trae el raiting´", dijo.

Fue así que confirmó que las diferencias entre los dos datan de años atrás, ya que considera que es de las pocas personalidades que confrontan a Chapoy.

"¿Qué puedo opinar de esa señora?, absolutamente nada, hace ya varios años, injustificadamente, me atacó, fue grosera, fue baja, vulgar, vil y pues le contesté y no le gustó que le contesté, cada vez que me atacaba, le contestaba y la exhibía porque, además, le sé muchas cosas y, cada vez que se ponía roñosa, le contestaba y así ha sido la historia con ella, cada vez que le entra conmigo, sale con el trasero pateado".

