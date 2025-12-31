Sin filtros, Alfredo Adame niega que el premio de dos millones de pesos que ganó en La Granja VIP, reality show, y el sueldo semanal de 30 mil dólares (unos 540 mil) obtenido durante su estancia de dos meses y medio, sean para pagar deudas de hacienda.

El conductor asegura que no tiene saldo pendiente con nadie, que trabaja prácticamente por diversión, y que tanto el salario como el cheque final de los programas en los que participa suele donarlos a diferentes causas sociales.

“Nací y me hice más rico, no tengo deudas de nada con nadie, o sea dicen puras estupideces. Hay gente que que está en los medios que son influencers, tiktokers, youtubers y empiezan a inventar cosas que no son ciertas. Para acabar pronto, yo no debo un peso en mi vida, lo único que debo a lo mejor es una tenencia de un coche porque se venció o algo así que se me pasó”, afirma.

El también protagonista de telenovelas como De frente al sol y Retrato de familia reitera que su dinero va a fundaciones, empezando por las dos de su propiedad.

“Todo eso y el sueldo normalmente también lo termino donando o haciendo algo que sea de beneficio social, yo no necesito ganar dinero; al final de cuentas, no tengo ninguna necesidad económica, tengo mi vida asegurada, la de mis nietos y mi hija de Vanessa”.

El rey de los realities

Adame se sabe “el rey de los realities”, que es donde se le ha visto con más frecuencia en los últimos años (lleva cinco en Televisa y Telemundo), pero dice que a él le gusta trabajar sin importar si es este tipo de programas o telenovelas, teatro o incluso como jala cables.

Con esto en mente, el conductor no piensa volver a tener una exclusividad con alguna televisora, mucho menos en Televisa, empresa que asegura, está en quiebra y lo maltrató, luego de que lo tuvieran en sus filas por 33 años.

“Fui el caballo de batalla de la empresa de don Emiliolio Azcárraga y luego de su hijo, el que más dinero, más rating metía, y no es porque yo sea la última maravilla del mundo, es porque tengo 38 años de carrera, yo no salgo en la televisión, yo hago televisión”.

De acuerdo con Adame, tuvo la exclusividad más importante a nivel económico, después de Lucía Méndez y Verónica Castro.

“Pero esta televisora empezó a jugar contra mí, un tipo ahí me empezó a bloquear y todo por defender a su comadre Andrea Legarreta. Me tenían congelado para que no hiciera nada, esa empresa me discriminó, me segregó, me hizo la vida imposible. No volvería a firmar una exclusiva con ellos, bueno, solo que este tipo se fuera”.

Pero aclara que decir “de esta agua no beberé” es muy riesgoso.

“Si otra empresa me ofrece una exclusividad, claro que sí, pero con la libertad de que seguir haciendo todo lo que hago”.