Más Información

Rocío Bonilla explora la literatura juvenil, tras la publicación de 72 libros para niños

Rocío Bonilla explora la literatura juvenil, tras la publicación de 72 libros para niños

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

Pese a lo estático, Arnaldo Coen fluye para seguir creando

Pese a lo estático, Arnaldo Coen fluye para seguir creando

“Neblina Afuera” retrata la vida obrera del norte de México; Iveth Luna Flores explora familia, trabajo y cultura industrial

“Neblina Afuera” retrata la vida obrera del norte de México; Iveth Luna Flores explora familia, trabajo y cultura industrial

La conexión entre ha sido el motor que ha sostenido al grupo incluso durante su ausencia. Tras casi cuatro años de pausa, el septeto de K-pop confirma su regreso a la música, con una gira y con el anuncio de su nuevo álbum, ARIRANG, noticia que estuvo acompañada de un mensaje especial dedicado a sus fans.

A través de Apple Music, al visitar la página del próximo álbum de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, aparece un clip titulado “ARMYRANG”. En el audio de 30 segundos, el líder del grupo, RM, da la bienvenida con la frase: “¡Aquí estamos, BTS!”.

Posteriormente, cada integrante comparte una línea. “Estamos muy emocionados de compartir nuestro nuevo álbum, ARIRANG”, expresa RM.

Jin continúa: “Este álbum refleja la combinación de nuestro camino hasta ahora como BTS”, mientras que SUGA agrega: “Y también nos define en nuestros propios términos”.

BTS en CDMX: fanáticos piden transparencia a Ocesa; exigen claridad en precios y lugares. Foto: Generada con IA
BTS en CDMX: fanáticos piden transparencia a Ocesa; exigen claridad en precios y lugares. Foto: Generada con IA

j-hope señala que llevaban mucho tiempo esperando el momento de volver a trabajar juntos, y Jimin añade: “Preparamos este álbum pensando en nuestros fans”.

Mientras que V detalla que en este quinto proyecto musical “cada canción tiene una historia y una vibra únicas, así que esperamos que las disfruten todas”.

Lee también:

El mensaje concluye con Jung Kook, el integrante más joven del grupo, quien agradece a su comprometido fandom: “Gracias por estar siempre a nuestro lado. Son nuestra mayor inspiración”.

¿Qué esperar del ARIRANG?

ARIRANG, anunciado oficialmente este jueves, 15 de enero, a través de Weverse, está previsto para lanzarse el próximo 20 de marzo y marcará el primer disco grupal de BTS en tres años y nueve meses, periodo en el que cada integrante desarrolló proyectos en solitario.

Los miembros estuvieron profundamente involucrados en la creación del álbum, aportando sus propios pensamientos, emociones y colores, además de plasmar musicalmente las experiencias y dificultades que han atravesado a lo largo de su trayectoria.

Lee también:

¿Por qué ARIRANG?

El disco incluirá canciones con historias reales. Su título hace referencia a Arirang, una canción folclórica tradicional coreana que ha existido durante siglos y que, aunque no es el himno nacional oficial, simboliza anhelo, esperanza y el camino que une la separación con el reencuentro.

Con este proyecto, BTS parece reconectar con sus raíces culturales mientras continúa escribiendo un nuevo capítulo en su historia.

Lee también:

ARIRANG se lanzará en cuatro presentaciones distintas: Rooted in Korea, Rooted in Music, Living Legend y Weverse Albums, cada una acompañada de material coleccionable como libros fotográficos, tarjetas, pósters y empaques especiales.

El lanzamiento también incluirá ediciones en vinilo y versiones individuales dedicadas a cada integrante del grupo. La preventa dará inicio el viernes 16 de enero a las 11:00 a. m. (hora de Corea), y estará disponible a través de Weverse Shop y puntos de venta seleccionado

México también se prepara para la llegada de BTS en mayo próximo como parte de su gira mundial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta La diferencia de edad desata reacciones. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta? La diferencia de edad desata reacciones

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza". Foto: AP

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza"

Nodal habría mandado a hacer lujoso brazalete de diamantes para Ángela Aguilar antes de su boda religiosa. Foto: AFP

Nodal habría mandado a hacer lujoso brazalete de diamantes para Ángela Aguilar antes de su boda religiosa

Matt Damon revela que su esposa se enamoró de Ben Affleck: “Se equivocó de persona”. Foto: AP

Matt Damon revela que su esposa se enamoró de Ben Affleck: “Se equivocó de persona”

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP.

Antonela Roccuzzo sorprende al modelar ropa deportiva y deslumbra en Instagram

[Publicidad]