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Durante varios meses, medios estadounidenses reportaron que la boda de se llevaría a cabo en Rhode Island, en un entorno íntimo donde la cantante tiene una gran finca junto a un hotel. Sin embargo, ahora una fuente confirmó a Page Six que decidieron realizar un festejo más extravagante.

De acuerdo con el portal, la ciudad que recibirá al matrimonio será Nueva York, y ya se habrían enviado las invitaciones para que los asistentes puedan agendar el próximo 3 de julio (día de la boda).

La elección no habría sido casual, pues la cantante también tiene historia en la Gran Manzana. En 2014 se mudó a Tribeca y poco a poco ha ampliado su propiedad, ya que compró una casa aledaña y un loft de 325 metros en el mismo edificio. Ese mismo año lanzó la canción “Welcome to New York”, como una oda a la ciudad que está en “constante cambio”.

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También fue embajadora global de bienvenida de Nueva York durante 2014 y 2015.

Su prometido también se ha declarado fanático de la ciudad, donde disfruta tanto caminar como sentir su energía.

Hasta el momento, la pareja se ha mantenido hermética sobre los planes y más detalles de la organización.

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Taylor y el jugador de los Kansas City Chiefs no serían los únicos en realizar sus votos en Nueva York, pues se sitúa como un lugar popular entre los famosos como Justin Bieber, Sarah Jessica Parker o Jay-Z y Beyoncé.

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