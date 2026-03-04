Una noche tricolor fue la que ofreció Il Volo en el Auditorio Nacional el pasado martes con una fusión de México e Italia sobre el escenario.

Cerca de las 20:40 horas las luces se apagaron y, al ritmo de la orquesta, Gianluca, Ignazio y Piero entraron marchando a la tarima.

“Buena noches, que emoción verlos después de tres años, es un honor para nosotros regresar a México, comer por fin una buena tortilla con fajitas, este es el primer concierto y el inicio de la gira, estamos celebrando 17 años y mucho es gracias a ustedes”, comentaron.

Con un set repleto de canciones iconicas de la cultura italiana como “O sole mio” y “La donna é mobile” fue que deleitaron a sus fanáticos durante más de dos horas.

Aunado a estar en uno de sus destinos favoritos del mundo, no podían dejar fuera algunos regalos para los mexicanos que esta noche llenaron el coloso de Reforma.

Para ello, tuvieron un invitado de lujo, Carlos Rivera, que los acompañó para cantar “Cuerpo sin alma” ante el grito generalizado de los asistentes al velo entrar.

“Para mí es un lujo estar cantando con ustedes escenario con esta canción que preparamos es una sorpresa, pero es una canción grabada ya”, señaló el cantautor.

El inicio de la gira de Il Volo contó con Carlos Rivera como invitado especial. Foto: César González / EL UNIVERSAL

Luego de terminar la interpretación de este tema que pronto estrenarán en plataformas y prometer interpretarla en Italia, Rivera bajó del escenario no sin antes agradecer de nuevo a Il Volo.

“Los admiro amigos, los quiero, los respeto, gracias por invitarme a cantar con ustedes, es un honor, sigan disfrutando estas voces extraordinarias, a esta orquesta hermosa”, apuntó.

Lo mexicano no paro ahí, pues junto al Mariachi dejaron un popurrí de éxitos nacionales, para cerrar con “El triste” de José José.

El momento emotivo de la noche llegó con “Hallelujah”, misma que el trío dedicó a las personas que la están pasando mal por las diversas situaciones globales como guerras o deportaciones.

“Queremos dedicarla a las personas que están en partes del mundo que desafortunadamente la paz no es algo que corre, les pedimos que canten con nosotros para que le llegue también a todos aquellos que viajan con Dios”, dijeron.

Cerca de las 23:00 horas, Il Volo acabó su concierto en el Auditorio Nacional, no sin antes recordar que fue en 2013 cuando por primera vez llegaron a tierras mexicanas, y desde entonces guardan un profundo agradecimiento al país y la gente que los ha apoyado en su carrera.