Más Información

Compañía Nacional de Ópera estrenará en México "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny",  de la dupla Weill-Brecht

Compañía Nacional de Ópera estrenará en México "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny",  de la dupla Weill-Brecht

37 artistas exploran el autorretrato, en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda

37 artistas exploran el autorretrato, en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda

Descubren esqueleto humano de más de 8 mil años en cenotes del Caribe mexicano

Descubren esqueleto humano de más de 8 mil años en cenotes del Caribe mexicano

“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

Piden respetar la autonomía de Centros de Investigación

Piden respetar la autonomía de Centros de Investigación

Historia del arte, en 90 obras de mujeres

Historia del arte, en 90 obras de mujeres

Una noche tricolor fue la que ofreció en el el pasado martes con una fusión de México e Italia sobre el escenario.

Cerca de las 20:40 horas las luces se apagaron y, al ritmo de la orquesta, Gianluca, Ignazio y Piero entraron marchando a la tarima.

“Buena noches, que emoción verlos después de tres años, es un honor para nosotros regresar a México, comer por fin una buena tortilla con fajitas, este es el primer concierto y el inicio de la gira, estamos celebrando 17 años y mucho es gracias a ustedes”, comentaron.

Con un set repleto de canciones iconicas de la cultura italiana como “O sole mio” y “La donna é mobile” fue que deleitaron a sus fanáticos durante más de dos horas.

Lee también

Aunado a estar en uno de sus destinos favoritos del mundo, no podían dejar fuera algunos regalos para los mexicanos que esta noche llenaron el coloso de Reforma.

Para ello, tuvieron un invitado de lujo, Carlos Rivera, que los acompañó para cantar “Cuerpo sin alma” ante el grito generalizado de los asistentes al velo entrar.

“Para mí es un lujo estar cantando con ustedes escenario con esta canción que preparamos es una sorpresa, pero es una canción grabada ya”, señaló el cantautor.

El inicio de la gira de Il Volo contó con Carlos Rivera como invitado especial. Foto: César González / EL UNIVERSAL
El inicio de la gira de Il Volo contó con Carlos Rivera como invitado especial. Foto: César González / EL UNIVERSAL

Lee también

Luego de terminar la interpretación de este tema que pronto estrenarán en plataformas y prometer interpretarla en Italia, Rivera bajó del escenario no sin antes agradecer de nuevo a Il Volo.

“Los admiro amigos, los quiero, los respeto, gracias por invitarme a cantar con ustedes, es un honor, sigan disfrutando estas voces extraordinarias, a esta orquesta hermosa”, apuntó.

Lo mexicano no paro ahí, pues junto al Mariachi dejaron un popurrí de éxitos nacionales, para cerrar con “El triste” de José José.

El momento emotivo de la noche llegó con “Hallelujah”, misma que el trío dedicó a las personas que la están pasando mal por las diversas situaciones globales como guerras o deportaciones.

Lee también

“Queremos dedicarla a las personas que están en partes del mundo que desafortunadamente la paz no es algo que corre, les pedimos que canten con nosotros para que le llegue también a todos aquellos que viajan con Dios”, dijeron.

Cerca de las 23:00 horas, Il Volo acabó su concierto en el Auditorio Nacional, no sin antes recordar que fue en 2013 cuando por primera vez llegaron a tierras mexicanas, y desde entonces guardan un profundo agradecimiento al país y la gente que los ha apoyado en su carrera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

"Carlos III debe renunciar para salvar el trono de William", ¿abdicará en meses? (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

"Carlos III debe renunciar para salvar el trono de William", ¿abdicará en meses?

Cazzu vs Ángela Aguilar: el gesto en concierto que desató polémica y encendió las redes. Foto: Tomada de TikTok

Explota la rivalidad: Cazzu hace gesto en pleno show y fans señalan que imitó a Ángela Aguilar

Tras escándalo, violinista de Nodal revela si tiene pareja y dice: “Me emociona formar mi familia”. Foto: Instagram

¿Indirecta para Christian Nodal? Esmeralda Camacho dice que le “emociona formar su familia” tras polémica

Alexandra Saint Mleux: 5 datos que no sabías de la novia de Charles Leclerc. Foto: Instagram/AP

Alexandra Saint Mleux: 5 datos que no sabías de la esposa de Charles Leclerc

Sydney Sweeney. Foto: AFP

Sydney Sweeney impacta con lencería de hilo y desata reacciones en Instagram

[Publicidad]