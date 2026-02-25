Más Información

"Comparto el Premio con todas las mujeres que han dedicado años de estudio a la Reina Roja": Adriana Malvido

El zoológico de cristal a escena

Catalina López, la guardiana de la grana cochinilla

Adriana Malvido obtiene el Premio la Reina Roja de Palenque 2026

"El lago de los cisnes" y "Balanchine" regresan en la temporada 2026 de la Compañía Nacional de Danza

El INAH responde sobre parque Balaam Tum: “No se ha lesionado patrimonio mexicano”

El frío de la acompaña las primeras escenas de . La nieve del primer capítulo del anime junto con las notas de la orquesta presentan a Tanjiro.

Miles de fans miran atentos las tres pantallas que muestran fragmentos memorables del anime, desde las primeras aventuras del protagonista y su arduo entrenamiento para convertirse en un cazador de demonios.

Pese a que no hay diálogos, la música deja claro el amor de Tanjiro por su hermana Nezuko, así como las diferentes emociones por las que transita, miedo, ira, calma y venganza.

En secuencias de peleas contra algunos de los enemigos más poderosos a los que se ha enfrentado junto a sus amigos, Inosuke, Zenitsu y más en su camino hacia la verdad.

Los fans de Demon Slayer no separan los ojos de la animación, misma que ha inspirado los vestuarios de casi todos, batas de colores dependiendo de su personaje favorito.

El verde con negro de Tanjiro, el rosa de Nezuko, amarillo por Zenitsu, azul en representación de Inosuke e incluso trajes blancos representando a Muzan, el demonio más poderoso del anime.

No importa la facción que apoyen, todos han venido para disfrutar de la orquesta que a lo largo de poco más de dos horas dio vida a una de las series más populares de su estilo.

Los músicos no interactúan con el público, al menos no con palabras, se comunican con los sonidos de sus instrumentos y reciben aplausos generales al finalizar cada pieza.

Desde el primer episodio hasta escenas de “El castillo infinito”, la más reciente película de la saga se proyectan en la pantalla gigante que ocupa el escenario y las dos laterales un poco más pequeñas.

Sin una secuencia lineal hablando de la cronología de la serie, pero con un objetivo claro la banda sigue su curso por las 24 canciones que tenían preparadas en el Auditorio Nacional anoche.

Cerca de las 22:30 horas todos saben que el final ha llegado, no por un anuncio, sino por el logo de “Demon Slayer: Kimetsu no yaiba” que permanece estático mientras suenan los últimos acordes de este concierto que manda a todos a casa con una sonrisa en el rostro.

