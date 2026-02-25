El frío de la Ciudad de México acompaña las primeras escenas de “Demon Slayer en concierto”. La nieve del primer capítulo del anime junto con las notas de la orquesta presentan a Tanjiro.

Miles de fans miran atentos las tres pantallas que muestran fragmentos memorables del anime, desde las primeras aventuras del protagonista y su arduo entrenamiento para convertirse en un cazador de demonios.

Pese a que no hay diálogos, la música deja claro el amor de Tanjiro por su hermana Nezuko, así como las diferentes emociones por las que transita, miedo, ira, calma y venganza.

Lee también Merlina anuncia elenco para temporada 3; estos serán los nuevos personajes de la serie de Netflix

En secuencias de peleas contra algunos de los enemigos más poderosos a los que se ha enfrentado junto a sus amigos, Inosuke, Zenitsu y más en su camino hacia la verdad.

Los fans de Demon Slayer no separan los ojos de la animación, misma que ha inspirado los vestuarios de casi todos, batas de colores dependiendo de su personaje favorito.

El verde con negro de Tanjiro, el rosa de Nezuko, amarillo por Zenitsu, azul en representación de Inosuke e incluso trajes blancos representando a Muzan, el demonio más poderoso del anime.

Lee también Cazzu lanza tiradera contra Rauw Alejandro por nueva canción en la que menciona a Nodal

No importa la facción que apoyen, todos han venido para disfrutar de la orquesta que a lo largo de poco más de dos horas dio vida a una de las series más populares de su estilo.

Los músicos no interactúan con el público, al menos no con palabras, se comunican con los sonidos de sus instrumentos y reciben aplausos generales al finalizar cada pieza.

Desde el primer episodio hasta escenas de “El castillo infinito”, la más reciente película de la saga se proyectan en la pantalla gigante que ocupa el escenario y las dos laterales un poco más pequeñas.

Sin una secuencia lineal hablando de la cronología de la serie, pero con un objetivo claro la banda sigue su curso por las 24 canciones que tenían preparadas en el Auditorio Nacional anoche.

Cerca de las 22:30 horas todos saben que el final ha llegado, no por un anuncio, sino por el logo de “Demon Slayer: Kimetsu no yaiba” que permanece estático mientras suenan los últimos acordes de este concierto que manda a todos a casa con una sonrisa en el rostro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft