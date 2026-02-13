A más de siete años de su estreno, "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" busca expandirse de la pantalla a la música en vivo, pero más que un concierto, propone una experiencia inmersiva: una orquesta con escenas proyectadas en alta resolución y una producción desarrollada directamente desde Japón.

Durante una conferencia de prensa, la organización del evento explicó que no se trata de un espectáculo inspirado en la serie, sino de una versión con licencia oficial de Aniplex, la productora detrás del anime.“La propuesta viene directo de los creadores de Aniplex… no es un evento pirata ni una adaptación local. Está empezando a ser algo bastante común en el mundo del anime, pero en México todavía es algo muy especial”, explicó Jaime Salinas, representante de Ventix, empresa promotora del espectáculo en México.

El espectáculo recorrerá el primer arco narrativo de la serie, siguiendo el viaje de Tanjiro desde la tragedia inicial hasta su consolidación como cazador de demonios. Mientras la orquesta interpreta la banda sonora en vivo, se proyectarán escenas icónicas del anime.“Esta serie es más allá de las peleas y las espadas. Hay un arte detrás”, añadió el representante.

La música, uno de los elementos más reconocidos de la franquicia, ha sido clave en su éxito global. En México, la serie rompió récords de taquilla y confirmó la fidelidad del público al anime.“Desde Japón tienen los ojos muy puestos en México. Han visto que es un público que responde muy bien al anime. Cuando se habla de espectáculos de este tipo en América Latina, México ya empieza a erigirse como referente”, explicó Salinas.

"Demon Slayer" en CDMX y Guadalajara

En la Ciudad de México, el concierto será interpretado por la Orquesta Sinfónica de Minería, mientras que en Guadalajara estará a cargo de la Orquesta de Solistas de América.

En el evento también se confirmó que el director musical fue designado directamente por Aniplex y participó en el desarrollo de los arreglos originales.“Fue un requerimiento de ellos para otorgar la licencia. Es el director que trabajó las partituras del proyecto”, explicaron los organizadores.

Además, el montaje incluirá instrumentos tradicionales japoneses. Las flautas shakuhachi y shinobue serán interpretadas por uno de los pocos músicos en México que domina estas técnicas.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba es un anime y manga de acción y fantasía oscura ambientado en el Japón de principios del siglo XX.

La historia sigue a Tanjiro Kamado, cuya vida cambia cuando los demonios asesinan a su familia y convierten a su hermana Nezuko en una de esas criaturas. Tras la tragedia, Tanjiro descubre que ella aún conserva parte de su humanidad y se une a los Cazadores de Demonios. La película Mugen Train rompió récords de taquilla en Japón y el mundo, incluido México.

Lo que debes saber

CDMX: 24 de febrero – Auditorio Nacional

24 de febrero – Auditorio Nacional Guadalajara: 1 de marzo – Auditorio Telmex

1 de marzo – Auditorio Telmex Boletos desde aproximadamente 200 pesos (modalidad 2x1 obligatoria)

Habrá mercancía oficial traída directamente de Japón

