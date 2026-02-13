Luego del ajetreo que implicó su participación en el Super Bowl 2026, Bad Bunny se dio un respiro y fue visto compartiendo un momento de calma en Argentina, a unas horas de la celebración de San Valentín.

El cantante urbano fue captado cenando en Buenos Aires junto a su expareja Gabriela Berlingeri, lo que reavivó las especulaciones sobre un posible reencuentro sentimental. De acuerdo con el medio Page Six, ambos acudieron la noche del 12 de febrero al restaurante Aramburu, ubicado en la zona de Recoleta.

Durante la velada, el intérprete de Café con Ron portaba una sudadera azul, un paliacate que cubría parte de su rostro y gafas oscuras, mientras era resguardado por un equipo de guardaespaldas. Aun así, tuvo gestos de cercanía con algunos seguidores, a quienes saludó e incluso abrazó a varios niños.

Lee también: "¿Quieres ser mi novia?" y "Camino del crimen": romance y acción en carretera para ver este fin de semana en cines

La acompañante Berlingeri caminó de forma discreta detrás del cantante y lo esperó en el automóvil en el que se trasladaban. Para la ocasión, lució una chaqueta marrón y pantalones a juego.

Días antes, ella misma había compartido imágenes de su presencia en el Super Bowl.

Bad Bunny y Berlingeri se conocieron años atrás en un restaurante de Puerto Rico, tras un concierto de Zion & Lennox, como él relató en una entrevista con Rolling Stone en 2020. Posteriormente, la pareja apareció junta en diversas alfombras rojas y oficializó su relación durante los Premios Billboard de la Música Latina.

Hasta ahora, se desconoce el estado actual de su vínculo. Sin embargo, las apariciones recurrentes de ambos han llevado a sus seguidores a especular sobre una relación que podría ir más allá de la amistad, sin que exista confirmación oficial al respecto.

Lee también: "Amélie y los secretos de la lluvia", nominada al Oscar, se verá al aire libre en la Cineteca Chapultepec

Bad Bunny continúa su vuelta al mundo

El puertorriqueño Bad Bunny continúa con su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", que lo lleva este viernes, a Buenos Aires, tras el éxito de su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl por su oda a Latinoamérica.

El cantante se sube al escenario del estadio Monumental, en el primero de sus tres conciertos en Buenos Aires, después de haber recorrido desde noviembre países como República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú y Chile.

Tras Argentina, las próximas paradas de Bad Bunny son Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de finalizar el 22 de julio en Bélgica.

Lee también: Bad Bunny es reconocido por Academia Puertorriqueña de la Lengua Española

Las entradas para la gira se agotaron rápidamente, al igual que ocurrió en la residencia artística de 30 conciertos que celebró en Puerto Rico entre julio y septiembre del 2025.

Su último álbum, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', una homenaje a la cultura y la música de su Puerto Rico natal, le ha valido este mes el premio Grammy a Mejor Disco del Año, otorgado por primera vez a una producción completamente en español.

Además, su espectáculo en el Super Bowl se convirtió en el cuarto más visto de la historia, con un promedio de 128,2 millones de espectadores, según datos de Nielsen, la compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos.

*Con información de EFE.