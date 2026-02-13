La cinta de animación “Amélie y los secretos de la lluvia”, nominada al Oscar, será exhibida gratuitamente y al aire libre este domingo en la Cineteca Chapultepec.

La proyección será única y en horario vespertino, impulsada por la distribuidora Cine Caníbal, que la lanzará comercialmente a salas tradicionales el próximo jueves.

"Amélie y los secretos de la lluvia” es una adaptación de la novela “Metafísica de los tubos" de Amélie Nothomb, contando con la producción de la mexicana Nidia Santiago, que recién estuvo en el desayuno anual de nominados al premio de la Academia.

La niña protagonista descubre a través de su amiga un mundo lleno de aventuras, pero justo cuando cumple tres años de edad, pasa por un evento que cambia el curso de su vida. Entonces el juego y la tragedia hacen su aparición.

“Esta película sólo nos ha dado sorpresas”, dice Monserrat Mendoza, directora del doblaje en español y que estará presente en la función.

“Es una película maravillosa en la que vemos a través de los ojos de Amélie las emociones, la conexión con la naturaleza, la madurez que ella tiene. Va a gustar a niños, pero también a adultos, porque habla desde diferentes perspectivas”, expresa.

Para la versión que se estrenará en México, las voces corren a cargo de las niñas María Regina en el papel de Amélie; Habana Zoé como la narradora y Elian Garcés, interpretando a André, el hermano de la protagonista. También se encuentra Lidia Mares, como Nishio San, amiga de Amélie.

El Foro al Aire Libre de la Cineteca Chapultepec tiene una capacidad para poco más de 300 personas. La función será a las 4 de la tarde.

