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Ante la ausencia de un marco jurídico regulatorio nacional, que ha generado un vacío legal, dudas e incertidumbre, la senadora Claudia Anaya Mota presentó una iniciativa para regular, a nivel federal, las , a fin de garantizar condiciones de seguridad, transparencia y equidad, tanto para usuarios como para conductores en todo el territorio nacional.

La legisladora del PRI advirtió la necesidad de establecer un marco normativo único que defina directrices generales, para que cada entidad federativa, en ejercicio de su soberanía, pueda implementar sus propias medidas de regulación. En este sentido, la iniciativa destaca la obligación de publicar de manera clara la metodología para el cálculo de tarifas.

Además, las plataformas deberán informar la tarifa base, el costo por kilómetro y por minuto, así como los criterios para la aplicación de tarifas “dinámicas” y comisiones. De igual forma, estarán obligadas a notificar cualquier modificación a la Procuraduría Federal del Consumidor () con al menos 30 días de anticipación, así como eliminar cláusulas que resulten perjudiciales para usuarios o conductores.

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La senadora por Zacatecas alertó que, si bien estas plataformas han transformado la movilidad urbana en menos de una década, actualmente operan sin un marco normativo federal específico, lo que genera desigualdades entre entidades. Recordó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no contempla este tipo de servicio, pese a su uso generalizado en diversas ciudades del país.

En materia de seguridad, la iniciativa establece requisitos obligatorios como verificación vehicular vigente, seguro de responsabilidad civil, documentación en regla y controles estrictos para prevenir la suplantación de identidad. Asimismo, propone la implementación de mecanismos deo facial para los conductores, tanto al inicio de cada jornada como durante la prestación del servicio.

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