CURP biométrica 2026: ¿cuáles son los requisitos para tramitarla?; entérate aquí

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La incorporación de la nueva a la lista de documentos oficiales continúa llevándose a cabo de manera periódica en diversos estados de la República.

Este trámite es la versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en México que, a parte de estar conformada por el código alfanumérico, ahora incluye datos biométricos de las personas, como toma de huellas dactilares, fotografía (para reconocimiento facial), firma autógrafa digital y escaneo del iris.

Con esta versión de la CURP, el gobierno federal pretende implementar un nuevo documento de identificación que eleve los estándares de seguridad y de verificación de identidad.

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La nueva versión de la CURP requiere el escaneo de rasgos físicos y datos biométricos. Foto: Canva
La nueva versión de la CURP requiere el escaneo de rasgos físicos y datos biométricos. Foto: Canva

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la CURP biométrica?

Para poder realizar el registro de los datos biométricos es necesario acudir de manera presencial a uno de los módulos habilitados por el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO). Es necesario agendar una cita a través del portal https://citas.renapo.gob.mx/citas/ antes de presentarse.

Los documentos necesarios para realizar el trámite para personas de 18 años en adelante son:

  • CURP certificada
  • Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, etc.)
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio

Ahora bien, para poder tramitar la CURP biométrica de niñas, niños o menores de edad es necesario presentar:

  • CURP biométrica de la madre, el padre o tutor
  • CURP certificada del menor
  • identificación oficial con fotografía del menor (pasaporte, credencial escolar, etc.)

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Es necesario presentar una identificación oficial para realizar el trámite de la nueva CURP biométrica. Foto: Creada con IA (ChatGPT) / INE
Es necesario presentar una identificación oficial para realizar el trámite de la nueva CURP biométrica. Foto: Creada con IA (ChatGPT) / INE

El Gobierno de México ha comunicado que el registro de los datos biométricos tarda alrededor de 15 minutos, lo que lo hace un trámite rápido y sencillo, especialmente porque se requiere cita previa.

Asimismo, se ha informado que las personas deberán otorgar su consentimiento para la toma de datos biométricos a través del Formato de Solicitud de Inscripción.

Aunque la CURP biométrica todavía se mantiene como un documento opcional, cada día más servicios y trámites públicos lo implementan como un requisito, y el decreto oficial establece su obligatoriedad gradual para todos los mexicanos.

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