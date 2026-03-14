CURP biométrica 2026: ¿cuáles son los requisitos para tramitarla?; entérate aquí

La incorporación de la nueva CURP biométrica a la lista de documentos oficiales continúa llevándose a cabo de manera periódica en diversos estados de la República.

Este trámite es la versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en México que, a parte de estar conformada por el código alfanumérico, ahora incluye datos biométricos de las personas, como toma de huellas dactilares, fotografía (para reconocimiento facial), firma autógrafa digital y escaneo del iris.

Con esta versión de la CURP, el gobierno federal pretende implementar un nuevo documento de identificación que eleve los estándares de seguridad y de verificación de identidad.

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La nueva versión de la CURP requiere el escaneo de rasgos físicos y datos biométricos. Foto: Canva

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la CURP biométrica?

Para poder realizar el registro de los datos biométricos es necesario acudir de manera presencial a uno de los módulos habilitados por el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO). Es necesario agendar una cita a través del portal https://citas.renapo.gob.mx/citas/ antes de presentarse.

Los documentos necesarios para realizar el trámite para personas de 18 años en adelante son:

CURP certificada

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, etc.)

con fotografía (INE, pasaporte, etc.) Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Ahora bien, para poder tramitar la CURP biométrica de niñas, niños o menores de edad es necesario presentar:

CURP biométrica de la madre, el padre o tutor

de la madre, el padre o tutor CURP certificada del menor

identificación oficial con fotografía del menor (pasaporte, credencial escolar, etc.)

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Es necesario presentar una identificación oficial para realizar el trámite de la nueva CURP biométrica. Foto: Creada con IA (ChatGPT) / INE

El Gobierno de México ha comunicado que el registro de los datos biométricos tarda alrededor de 15 minutos, lo que lo hace un trámite rápido y sencillo, especialmente porque se requiere cita previa.

Asimismo, se ha informado que las personas deberán otorgar su consentimiento para la toma de datos biométricos a través del Formato de Solicitud de Inscripción.

Aunque la CURP biométrica todavía se mantiene como un documento opcional, cada día más servicios y trámites públicos lo implementan como un requisito, y el decreto oficial establece su obligatoriedad gradual para todos los mexicanos.

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