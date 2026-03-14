Día del Número Pi: ¿qué es y por qué Google le dedicó su doodle este 14 de marzo?; esta es la razón

El 14 de marzo está dedicado oficialmente a celebrar el Día del Número Pi. Una fecha instaurada para reconocer la aproximación de una de las constantes matemáticas más importantes del mundo: "π" —3.14159...—.

Se conmemora en este día por los valores de la fecha en el formato estadounidense: 3/14, que representan los primeros tres dígitos de Pi. Comenzó a celebrarse en 1988 gracias al físico estadounidense, Larry Shaw, del Exploratorium de San Francisco, quien organizó una reunión dedicada a esta constante matemática.

La fecha fomenta la divulgación científica y coincide con el natalicio de Albert Einstein y el Día Internacional de la Matemáticas, celebrado por la UNESCO.

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Pi no es un número infinito, sino un número irracional con un número infinito de decimales no periódicos. Foto: National Geographic

¿Por qué Google le dedicó un "doodle" al Día del Número Pi?

En esta fecha, las y los aficionados de las ciencias alrededor del mundo tienen una razón para complacerse y Google, como suele hacerlo, se unió a las celebraciones de esta trascendente constante matemática.

Este número, que describe la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro —la cual se mantiene sin importar el tamaño de la figura—, es fundamental para la geometría, la física, la ingeniería, la astronomía, y diversas áreas de la ciencia. Su uso se remonta a civilizaciones antiguas, como los babilonios y los egipcios, quienes ya utilizaban aproximaciones para resolver problemas relacionados con la medición de círculos y estructuras circulares.

En 2009, la Cámara de Representantes de Estados Unidos designó al Día de Pi como una fecha oficial. Por su parte, la comunidad científica suele celebrarlo específicamente a las 1:59 AM o PM de este 14 de marzo, pues es el momento exacto en el que se completan los primeros dígitos de la constante: 3.14159, o marzo (3) 14 a la 1:59.

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Doodle de Google por el Día del Número Pi en 2026. Foto: Google

Celebraciones a nivel internacional por el Día del Número Pi

Alrededor del mundo, estudiantes, científicos y aficionados de la ciencia, celebran este día con concursos de memoria y recitación de decimales de Pi, actividades educativas que promueven la divulgación de la ciencia, comidas, entre otros.

Si quieres unirte a la festividad, la Sociedad Matemática Mexicana y el Instituto de Matemáticas desarrollaron un portal web en el que introduces tu fecha de nacimiento y te arroja en qué dígitos de Pi aparece tu cumpleaños.

Para acceder a la actividad virtual puedes ingresar a la página: https://www.smm.org.mx/eventos/pi/

Consulta tu fecha de cumpleaños en la constante de Pi. Foto: Sociedad Matemática Mexicana

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