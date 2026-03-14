José Ángel Bichir: ¿Qué es una crisis emocional?; conoce sus principales síntomas

El pasado viernes 13 de marzo se dio a conocer que el actor mexicano de 38 años, José Ángel Bichir, se encuentra hospitalizado, luego de sufrir una caída desde un tercer piso de un edificio de departamentos en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, oficiales y paramédicos acudieron a la escena del incidente, y diagnosticaron al intérprete con fractura en el rostro, trauma abdominal y diversas contusiones, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada.

En declaraciones públicas, la familia de Bichir ha comunicado que el actor estaba lidiando con problemas de salud mental, desmintiendo que José Ángel se encontrara bajo la influencia del alcohol u otra sustancia al momento del incidente:

“En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica".

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El actor, José Ángel Bichir, pertenece a una de las dinastías mexicanas más arraigadas al cine. Foto: Instagram oficial.

Los familiares del actor mencionaron que este es un momento para recordar que pedir ayuda ante un crisis de salud mental "no es vergonzoso", asimismo, señalaron que "una persona que atraviesa una crisis emocional profunda no es un peligro ni está perdida: es un ser humano que necesita ayuda, contención y amor”.

¿Qué es una crisis emocional?

De acuerdo con la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), una crisis emocional es un estado temporal de agitación, trastorno, desequilibrio o desorganización, en el que una persona se ve desbordada a la hora de afrontar una situación o problema que se percibe como un peligro.

Se produce cuando se considera que los métodos utilizados normalmente para afrontar problemas, no son suficientes, por lo que se experimenta un estado de inadaptación e insatisfacción. Está marcada por un inicio y un final a corto plazo.

Esta experiencia puede ser provocada por eventos traumáticos, cambios significativos, o acumulación de estrés, y puede generar sentimientos de ansiedad, tristeza, ira, o desesperación que resultan difíciles de gestionar.

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Las crisis emocionales pueden generar confusión, pensamientos negativos o catastróficos, dificultad para respirar, entre otros. Foto: Redes sociales

¿Cuáles son los principales síntomas de una crisis emocional?

Las crisis emocionales pueden manifestarse de diversas maneras y depende mucho de la persona, sin embargo, estos son algunos de los síntomas más comunes:

Corazón acelerado

Falta de aire

Sudoración en la manos

Dolor de cabeza

Sensación de mareo

Presión en el pecho

Deseo de llorar

Pensamientos negativos

Sensación de inseguridad

Ganas de salir corriendo

Confusión

Pensamientos catastróficos

Temores hacia el futuro

Sensación de miedo, enfado o tristeza extrema

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Si los síntomas persisten es importante acudir a un especialista. Fuente: Freepik.

¿Qué hacer en caso de estar experimentando una crisis emocional?

Durante estas situaciones, se recomienda intentar controlar la respiración: inhalar, retener por cinco segundos, exhalar y repetir la misma secuencia cuatro veces.

A algunas personas les puede servir recibir un abrazo de alguien familiar, tocar objetos de alrededor (que te ayudan a volver a sentirte presente) o cruzar los brazos hacia el pecho y dar suaves palmadas en los hombros.

En caso de que los síntomas persistan, se recomienda intentar hablar con alguien de confianza, para expresarle los sentimientos del momento —recordando que todas la emociones son válidas y que hay distintas maneras de afrontarlas—. Asimismo, también es recomendable buscar ayuda profesional, teniendo presente que hacerlo, no tiene nada de malo y que la salud mental y emocional es igual de importante que la física.

Ante síntomas prolongados de una crisis emocional, se recomienda pedir ayuda profesional. Foto: Redes sociales

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