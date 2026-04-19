La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS ) aseguró que gracias a la labor del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), se ha consolidado la conciliación colectiva como un mecanismo eficaz para prevenir conflictos laborales y fortalecer el diálogo entre trabajadores y empleadores en México.

“La conciliación colectiva forma parte del Nuevo Modelo de Justicia Laboral que promueve el diálogo social, la negociación auténtica y la solución pacífica de los conflictos de trabajo”, subrayó.

En un comunicado, detalló que desde el inicio de operaciones del Centro, el 18 de noviembre de 2020, a la fecha, se han recibido 11 mil 259 solicitudes de conciliación colectiva, de las cuales 4 mil 727 corresponden a emplazamientos a huelga y 6 mil 532 a mesas de negociación, “lo que refleja la confianza de los actores del mundo del trabajo en este mecanismo institucional de solución de controversias”.

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De estos asuntos, el 96.8 por ciento han sido concluidos y 7 mil 350 finalizaron mediante convenio conciliatorio, resultado del diálogo y la construcción de acuerdos entre las partes con el acompañamiento del Centro Federal Laboral.

Destacó que durante 2026 la celebración de convenios derivados de procesos de conciliación colectiva ha beneficiado a 1 millón 296 mil 992 personas trabajadoras, “lo que demuestra el impacto de este mecanismo para preservar la estabilidad laboral y promover mejores condiciones de trabajo”.

La STPS resaltó que del total de emplazamientos a huelga recibidos, el Centro ha alcanzado una efectividad del 99 por ciento en la resolución mediante convenio, privilegiando el entendimiento entre sindicatos y empleadores antes del estallamiento de un conflicto laboral.

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Entre las solicitudes de conciliación colectiva atendidas por el Centro Federal Laboral destacan procesos relacionados con instituciones públicas y empresas de distintos sectores productivos como el IMSS, la UNAM, la UAM, la CFE, Pemex, Telmex, Aeroméxico, Nissan, Audi, Ford, General Motors, Pepsico, Televisa, TV Azteca, Ferromex, Sabritas y Unilever, entre otras, lo que refleja la relevancia nacional de este mecanismo para la estabilidad laboral.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral señaló que está a disposición de sindicatos y empleadores el acompañamiento institucional para facilitar estos procesos. Las solicitudes pueden realizarse a través de la plataforma digital SiColectiva.

“Con estas acciones, el Centro Federal reafirma su compromiso de fortalecer la negociación colectiva, prevenir conflictos laborales y contribuir a la estabilidad y la paz laboral en el país”, concluyó la Secretaría del Trabajo.

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