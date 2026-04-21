Ecatepec, Méx. La extorsión, robo de vehículos y a transporte público, considerados delitos de alto impacto, se redujeron en 36% en el primer semestre del 2026, pero la disminución en esos ilícitos se ha mantenido en el ultimo año de manera constante, informó la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros.

“Hablamos de cuatro delitos que afectan la vida cotidiana de las familias de Ecatepec. Hemos logrado sostener una tendencia a la baja como resultado de una estrategia que está funcionando, atención a las causas y proximidad”, comentó.

En conferencia de prensa, la edil dio a conocer que de acuerdo a datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se confirma una tendencia a la baja en delitos clave, resultado de aplicar en territorio la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

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De acuerdo con Cisneros Coss, las cifras a la baja demuestran que la estrategia es la correcta. Fotos: Especiales.

En cuanto al robo de vehículos hay una reducción sostenida de 38%, la extorsión 49% , robo a negocio 38%, robo a transeúnte 27% y homicidio doloso en 29%, dijo.

Cisneros Coss precisó que en la lucha contra la extorsión se dispone de una línea directa de denuncia anónima que opera las 24 horas, además de que se brindó orientación a comerciantes y transportistas para identificar llamadas sospechosas y establecieron mesas de seguridad semanales con cámaras empresariales y la fiscalía mexiquense.

“No estamos diciendo que el problema de la seguridad esté resuelto, pero estamos demostrando que la dirección es correcta, que los delitos vienen bajando y que la estrategia está funcionando, eso es un hecho”, destacó la alcaldesa.

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La alcaldesa de Ecatepec informo que delitos considerados de alto impacto se han mantenido a la baja en lo que va del 2026. Fotos: Especiales.

Operativos y despliegues han disminuido las cifras de delitos

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González, explicó que en este primer trimestre recuperaron 142 vehículos y detuvieron a 86 personas al parecer implicadas en este delito, como resultado del operativo Argos Virtual, despliegues operativos en 10 colonias de alta incidencia y operativo Intermunicipal Frontera en conjunto con municipios limítrofes.

En seis años, de 2019 a 2024, los delitos de alto impacto estuvieron al alza, los cuales durante la actual administración municipal están a la baja. Como ejemplo, en 2019 el robo de vehículo registró ocho mil 681 casos y en 2025, con el actual gobierno, cerró con mil 791 incidentes.

Igualmente robo a transporte en 2021 registró 857 casos y en 2025 cerró con 259, mientras que el robo a transeúnte, que en 2021 reportó tres mil 845 casos, el año pasado hubo mil 768 denuncias.

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