En días recientes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) renovó su aplicación móvil para que los usuarios puedan realizar de manera más eficiente y organizada sus trámites, sin tener que gastar tiempo en ir a las oficinas.

Esta app es una herramienta que te puede sacar de muchos apuros, sobre todo si te urge conseguir un documento o consultar datos relacionados a tu situación fiscal. Aquí te decimos todo lo que se permite hacer con ella.

¿Cuáles son las actualizaciones en la app del SAT?

El SAT indicó que sus recientes actualizaciones están disponibles en las apps "Factura SAT Móvil”, “SAT Móvil” y “SAT ID”, compatibles con los dispositivos Android y ¡OS.

¿Qué cambio en ellas? Estas son las principales novedades:

Activación de una pestaña para que los usuarios incluyan sus Facturas de Ingreso y Traslados complemento como Carta Porte, Impuestos, entre otros.

y Traslados complemento como Carta Porte, Impuestos, entre otros. Consultas emitidas y recibidas en tiempo real para que puedan ser revisadas por el usuario de manera confidencial, mismas que ya se permiten compartir por canales como correo electrónico y redes sociales.

Se agregó un apartado para consultar y descargar acuses de declaraciones y la opinión de cumplimiento, que valida si una persona física o moral está al corriente con sus impuestos.

¿Qué otros servicios se ofrecen en la aplicación del SAT?

La aplicación del SAT también cuenta con otras herramientas que ayudan a la organización de los documentos de la persona física o moral, por ejemplo:

Timbrado inmediato por medio del Certificado de Sello Digital, que sirve como aseguramiento de que todos los documentos fiscales enviados y recibidos son válidos ante el SAT .

. Generación de un Código QR que contiene diferente información fiscal del usuario. Sin embargo, esta herramienta se debe de manejar con cuidado para evitar que otros contribuyentes accedan a ella.

Opciones para modificar la información personal de los contribuyentes como su dirección y medios de contacto.

Hacer la actualización de la contraseña de acceso, firma electrónica, descargar las Constancias de Situación Fiscal y la Cédula de Identificación Fiscal.

¡No te dejes engañar! El SAT sólo envía notificaciones a través del “Buzón Tributario”. Y si vas a realizar trámites a través del portal web, revisa que sea el sitio oficial.

