Más Información

4 lugares para disfrutar de tacos deliciosos y gastar menos

4 lugares para disfrutar de tacos deliciosos y gastar menos

Este es el mejor momento del día para consumir yogur; conoce los beneficios que tiene durante la digestión

Este es el mejor momento del día para consumir yogur; conoce los beneficios que tiene durante la digestión

Lluvia de estrellas Épsilon Perseidas: guía completa para ver el evento astronómico en México; esto es lo que debes saber

Lluvia de estrellas Épsilon Perseidas: guía completa para ver el evento astronómico en México; esto es lo que debes saber

Día de la Independencia 2025: 5 lugares para celebrar la noche mexicana en la CDMX; esto dice la IA

Día de la Independencia 2025: 5 lugares para celebrar la noche mexicana en la CDMX; esto dice la IA

Huracán Kiko: ¿el fenómeno meteorológico afectará a México?; esto se sabe

Huracán Kiko: ¿el fenómeno meteorológico afectará a México?; esto se sabe

En días recientes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) renovó su aplicación móvil para que los usuarios puedan realizar de manera más eficiente y organizada sus , sin tener que gastar tiempo en ir a las oficinas.

Esta app es una herramienta que te puede sacar de muchos apuros, sobre todo si te urge conseguir un documento o consultar datos relacionados a tu situación fiscal. Aquí te decimos todo lo que se permite hacer con ella.

La aplicación del SAT protege la información de los usuarios. Foto: Pexels
La aplicación del SAT protege la información de los usuarios. Foto: Pexels

Leer también

¿Cuáles son las actualizaciones en la app del SAT?

El SAT indicó que sus recientes actualizaciones están disponibles en las apps "Factura SAT Móvil”, “SAT Móvil” y “SAT ID”, compatibles con los dispositivos Android y ¡OS.

¿Qué cambio en ellas? Estas son las principales novedades:

  • Activación de una pestaña para que los usuarios incluyan sus Facturas de Ingreso y Traslados complemento como Carta Porte, Impuestos, entre otros.
  • Consultas emitidas y recibidas en tiempo real para que puedan ser revisadas por el usuario de manera confidencial, mismas que ya se permiten compartir por canales como correo electrónico y redes sociales.
  • Se agregó un apartado para consultar y descargar acuses de declaraciones y la opinión de cumplimiento, que valida si una persona física o moral está al corriente con sus impuestos.
Estas son las novedades en la app del SAT. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Estas son las novedades en la app del SAT. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Qué otros servicios se ofrecen en la aplicación del SAT?

La aplicación del SAT también cuenta con otras herramientas que ayudan a la organización de los documentos de la persona física o moral, por ejemplo:

  • Timbrado inmediato por medio del Certificado de Sello Digital, que sirve como aseguramiento de que todos los documentos fiscales enviados y recibidos son válidos ante el SAT.
  • Generación de un Código QR que contiene diferente información fiscal del usuario. Sin embargo, esta herramienta se debe de manejar con cuidado para evitar que otros contribuyentes accedan a ella.
  • Opciones para modificar la información personal de los contribuyentes como su dirección y medios de contacto.
  • Hacer la actualización de la contraseña de acceso, firma electrónica, descargar las Constancias de Situación Fiscal y la Cédula de Identificación Fiscal.

¡No te dejes engañar! El SAT sólo envía notificaciones a través del “Buzón Tributario”. Y si vas a realizar trámites a través del portal web, revisa que sea el sitio oficial.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses