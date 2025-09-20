De manera periódica, WhatsApp estrena funciones de gran utilidad para los usuarios. Para muestra el botón “recordarme”, que sirve como recordatorio para responder un mensaje que fue postergado o que se perdió entre los chats.

Con la llegada de dicha herramienta, la app de Meta pretende que los usuarios tengan la mejor organización en sus conversaciones. ¿Todavía no sabes cómo usarla? En Techbit te lo explicamos.

La función "recordarme" de WhatsApp ya comienza a llegar a los usuarios de iOS y Android. Foto: Unsplash

¿Para qué sirve el nuevo botón "recordarme" de WhatsApp?

Seguramente ya te ha sucedido que debes responder un mensaje muy importante y nunca lo haces, así que lo olvidas por completo. Así que al revisar tus conversaciones de WhatsApp te das cuenta del error.

Pues justamente para este tipo de situaciones se ha lanzado la función “recordarme”, que se trata de un botón ubicado en el menú desplegable de los mensajes.

Activar esta herramienta es más sencillo de lo que crees, pues solo tienes que entrar a un chat o grupo. El siguiente paso es mantener presionado el mensaje que quieres responder después y te aparecerá este nuevo botón.

Luego tendrás que programar una especie de recordatorio, ya sea cada 8 o 24 horas, para que la app te Meta te avise que tienes un mensaje pendiente de responder.

Otra ventaja es que tus contactos no sabrás que activaste la función, puesto que no se envían notificaciones. Es una configuración que solo tú puedes ver y modificar.

Ya no tendrás que preocuparte por olvidar darle una respuesta al remitente o que se vaya a molestar porque no la recibió. Todo lo que necesitas es pedirle a tu WhatsApp que te mande el recordatorio.

Nadie sabrá que marcaste un mensaje de WhatsApp con la función "recordarme". Foto: Pixabay

¿Por qué no te aparece la función "recordarme" de WhatsApp?

Por el momento, esta herramienta se encuentra disponible en la versión 25.25.74 de iOS. Si tienes una versión más antigua, aún deberás esperar para utilizarla.

De acuerdo con WhatsApp, pronto llegará al resto de dispositivos Android y iOS. Pero no pierdes nada con revisar si ya apareció en tu cuenta.

