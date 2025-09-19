París, Francia.- En el Velódromo Nacional de Saint Quentin en Francia (sede de competencias ciclistas internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de París 2024), Huawei presentó tres nuevos dispositivos: el reloj inteligente Watch GT 6, los audífonos FreeBuds 7i y la tableta MatePad 12 X; con un evento centrado en salud, deporte y creatividad digital.

Su nuevo smartwatch agrega en esta ocasión funciones diseñadas para los ciclistas, pero también ofrece mejoras en golf y esquí; y cuenta ahora con soporte a más de 100 deportes con una batería mejorada en sus tres modelos que llegarán el próximo mes a México.

Huawei Watch GT 6

La serie Watch GT 6 consta de tres modelos, con autonomía de hasta 21 días en las versiones Pro; y hasta 14 días en la edición de 41 mm, incorporando además un sistema de carga rápida.

Huawei eligió la ciudad de París para anunciar nuevos productos. | Foto: David Ochoa

Para los ciclistas, Huawei integró un potenciómetro de muñeca que estima potencia en vatios sin accesorios externos especializados, orientado a un análisis de entrenamiento más preciso.

La versión de 41 mm añade cuerpo de acero inoxidable, nuevas correas, resistencia contra agua IP69 y 5 ATM con inmersión declarada de hasta 40 metros y mapas a color sin conexión para actividades al aire libre. Huawei mostró mejoras en trail, golf y esquí con datos y cartografías específicas para cada una de estas disciplinas.

FreeBuds 7i

Los audífonos in-ear de gama media FreeBuds 7i cuentan con Cancelación Activa de Ruido (ANC) dinámica inteligente 4.0, triple micrófono y ajuste del filtrado según entorno, además de audio espacial con sensor de movimiento de 6 ejes y reducción de ruido en llamadas con micrófono de conducción ósea asistida por IA.

La compañía promete autonomía de hasta 35 horas sin ANC o 20 horas con ANC usando el estuche, y una carga de 10 minutos proporciona hasta cuatro horas de reproducción. Cuentan con certificación IP54, y funcionan con dispositivos Android, iOS y Huawei, y tienen conexión multipunto y controles táctiles por gestos.

Huawei eligió la ciudad de París para anunciar nuevos productos. | Foto: David Ochoa

MatePad 12 X

La nueva alineación incluyó la tableta MatePad 12 X PaperMatte Edition, que integra una pantalla antirreflejos y ofrece resolución 2.8K, tasa de 144 Hz y HDR Vivid. Cuenta con chasis metálico y pesa 555 gramos, con arquitectura 3D de disipación que eleva el rendimiento general un 27% respecto a su predecesora, de acuerdo con la empresa.

La batería de 10,100 mAh tiene carga rápida de 66 W que se completa en unos 85 minutos y promete hasta 14 horas de reproducción de video por carga.

Se puede emparejar con el nuevo M-Pencil Pro que ofrece un menú radial, tres puntas y hasta 16,384 niveles de presión, además de integración con Notas y GoPaint, Wi‑Fi 7 y teclado magnético para escritura y productividad. Huawei la perfila como un equipo que puede sustituir a una laptop.

Huawei eligió la ciudad de París para anunciar nuevos productos. | Foto: David Ochoa

Precios y disponibilidad de los nuevos productos de Huawei

El Watch GT 6 estará disponible desde $6,000 a partir del 3 de octubre, mientras que los modelos Pro costarán $8,000 y $10,000, según su configuración.

Los audífonos FreeBuds 7i llegan el 20 de octubre a un precio de $2,000 y la tableta MatePad 12 X saldrá el 3 de octubre con un costo de salida de $15,000.

