Valle Nevado, Chile.- El uso de inteligencia artificial (IA) entre los fanáticos al deporte ha crecido desde 2024 en casi todos los países, de acuerdo con entrevistas de IBM a 20 mil aficionados en 12 naciones. Esto es un tema común para la escudería Ferrari, el US Open, la UFC y el campeonato de Wimbledon, que utilizan watsonx de IBM para proveer información sobre eventos deportivos históricos, actuales y futuros.

De acuerdo con el estudio de IBM, 85% de los encuestados encuentran valor en integrar la tecnología a su experiencia deportiva y 63% expresó confianza en el contenido deportivo generado por IA.

Entre las prioridades del uso de IA de los aficionados se encuentran las actualizaciones de juegos en tiempo real (35%) y el contenido personalizado (30%). Además, 80% de los fanáticos creen que la tecnología de IA tendrá mayor influencia en cómo siguen los deportes para 2027.

Watsonx de IBM ayuda a proveer información sobre eventos deportivos históricos, actuales y futuros. | Foto: cortesía IBM

"IBM colabora con varias empresas deportivas en dos formas: primero, para mejorar la experiencia de los fans de ese deporte con apps como la de Ferrari o la del US Open, siendo el punto de contacto con ellos.

"Por otra parte, está la relacionada en mejorar el rendimiento de los propios atletas con datos estadísticos que permiten medir su desempeño y optimizarlo", nos cuenta Herman Sotomayor, líder en watsonx en IBM de Chile.

Durante el evento IBM AI Experience, Sotomayor explica que, en el caso de la alianza con Ferrari, la empresa recaba la información del auto de Fórmula 1, que en la pista puede alcanzar los 370 kilómetros por hora y generar un millón de datos por segundo a través de sus múltiples sensores. Esa información, después, se procesa con la IA de IBM denominada watsonx.

La app de los tifosi, con un toque de IA

La aplicación del equipo de Ferrari de Fórmula 1 está basada en tecnologías de inteligencia artificial generativa en watsonx. De esta forma, el volumen de datos actuales e históricos de la 'Scuderia' se ha transformado en experiencias inmersivas, personalizadas e interactivas.

Entre las características de la app se encuentran resúmenes de las carreras de Ferrari generados por IA, con desgloses sobre el rendimiento del equipo, destacando los momentos clave y las reflexiones de los pilotos y del director acerca de los Grandes Premios.

También permite a los seguidores enviar mensajes directamente al equipo para tener la oportunidad de aparecer en plataformas como redes sociales o blogs de la organización italiana.

Prospección e interactividad

En el IBM AI Experience, Joaquím Campos, líder de Tecnología de IBM Brasil, explicó el caso del club de futbol Sevilla y el sistema ScoutAdvisor, desarrollado por la empresa para la búsqueda de nuevos jugadores.

En este sistema, el usuario describe características del tipo de jugador que necesita con lenguaje natural para que el sistema de IBM haga la búsqueda en los 200 mil informes vectorizados de la institución y pueda proponer a los perfiles más adecuados para determinada posición.

Asimismo, IBM hizo una alianza con el All England Lawn Tennis Club para integrar inteligencia artificial en Wimbledon 2025. El objetivo fue ofrecer formas más interactivas y profundas de seguir el torneo, utilizando la plataforma de IA y datos watsonx de IBM para análisis y participación en tiempo real.

El asistente interactivo de IA de la app y el sitio web de Wimbledon tienen la función llamada "Match Chat" para facilitar a los aficionados hacer preguntas directas, predefinidas o personalizadas sobre los partidos individuales masculinos y femeninos mientras se están jugando.

Además, la herramienta "Likelihood to Win" (probabilidad de ganar), actualiza continuamente el porcentaje de victoria proyectado para cada tenista a lo largo de un encuentro. Esta predicción se basa en un análisis exhaustivo que combina estadísticas históricas, opiniones de expertos y el ritmo del partido; todo ello es procesado con tecnologías como Red Hat OpenShift.

En el caso de la UFC, IBM watsonx utiliza IA generativa para transformar los datos de esta rama de artes marciales mixtas con análisis avanzados, información estadística e historias atractivas que son compartidas en el sitio, en la transmisión y en las redes sociales a través de UFC Insights Engine. Aquí, se calcula que el alcance es de aproximadamente 700 millones de fans.

Finalmente, el US Open utiliza la nube híbrida de IBM, datos, agentes de IA y automatización para llevar la emoción de este Grand Slam a más de 14 millones de personas en todo el mundo a través de la aplicación y del sitio web. Este sistema tiene más de siete millones de datos capturados y más de 15 millones de fans alcanzados.