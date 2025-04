Los smartwatches han evolucionado a tal punto que ya no solo nos dan la hora o envían las notificaciones de apps de mensajería, ahora también brindan información sobre la salud del usuario.

No por nada se han convertido en los wearables por excelencia, pues juegan un papel de asistentes capaces de contribuir al cuidado de la salud de una forma más precisa.

En el Día Mundial de la Salud, te presentamos seis smartwatches ideales para monitorear tu estado:

Amazfit Active 2

Este reloj diseñado con acero inoxidable y pantalla AMOLED brinda información precisa de la frecuencia cardiaca del usuario. Además, monitorea el ciclo del sueño con su tecnología BioTracker.

Es recomendable para quienes disfrutan hacer ejercicio, sobre todo aquellos deportes de adrenalina en los que el reloj se podría poner en riesgo, pues el material con el que está construido es resistente.

Tiene más de 160 modos deportivos, batería que dura hasta 10 días, rastreador fitness, mapa GPS con dirección y es resistente al agua.

¿Dónde comprar?: Amazon

Precio: 2 mil 603 pesos

smartwatches ideales para monitorear tu salud. Imagen: especial

Apple Watch Ultra 2

Si eres fan de Apple, entonces deberías aprovechar el Watch Ultra 2, el cual cataloga la firma de Cupertino como "el reloj deportivo perfecto para la aventura".

Este smartwatch ofrece funciones avanzadas como notificaciones de frecuencia cardiaca alta y baja, notificaciones de ritmo irregular, capacidad aeróbica baja, oxigenación, monitoreo de sueño, temperatura y más.

Es resistente al agua, cuenta con pantalla OLED LTPO3, 18 horas de batería y carga rápida.

¿Dónde comprar?: Apple Shop

Precio: 22 mil 499 pesos

smartwatches ideales para monitorear tu salud. Imagen: especial

Realme Watch S2

El Realme Watch S2 brinda un monitoreo integral de salud y ejercicio. Los parámetros que sigue son: presión arterial, sueño, ejercicio diario y salud femenina.

Además cuenta con 110 modos de reconocimiento automático de actividad en las que podrás registrar tus sesiones de ejercicio y obtener datos personalizados para mejorar tu estado físico.

Lo mejor es que cuenta con certificación IP68 que lo protege contra el agua y polvo. Asimismo, brinda hasta 20 días de autonomía.

¿Dónde comprar?: Mercado Libre

Precio: mil 299 pesos

smartwatches ideales para monitorear tu salud. Imagen: especial

Huawei Band 10

Probamos este reloj inteligente durante un mes. Para analizar todas las funciones que promete, es necesario instalar la app "Salud de Huawei" y mantener activa la conexión con tu teléfono mediante Bluetooth; esto no repercute de manera considerable en el consumo de batería.

Con una vibración que, sin ser molesta, te obliga a ver su pantalla, advierte sobre los cambios drásticos en tu ánimo, pues monitorea de manera constante tu ritmo cardiaco.

Por ejemplo, en los minutos finales del duelo de este sábado, entre Real Madrid y Valencia, nos señaló con una flor lila "De mal humor"; esa misma imagen, pero con la leyenda "Un poco triste" apareció después de una siesta que duró menos de lo planeado.

Si detecta un alto nivel de estrés, sugiere tomar una pausa para realizar ejercicios de respiración. El wearable te marca en qué momento debes inhalar, retener el aire y exhalar; también tiene la rutina "Equilibrio" con otro ritmo de respiración, ideal para los momentos previos a dormir.

Huawei Band 10 | Imagen: Especial

Hablando de ello, registra con precisión tu tiempo de sueño ligero y profundo, así como las veces que interrumpiste tu descanso. Aquí no te puedes engañar: o duermes bien o no obtendrás cinco estrellas de puntuación; no olvides activar el modo descanso para bloquear las notificaciones de llamadas, mensajes y redes sociales (el extensible es cómodo y ligero, por lo cual puedes dormir con el reloj sin problemas).

Otras funciones alusivas a la salud son alertas para ponerte de pie y moverte después de un largo periodo sentado o acostado; medición de la oxigenación; contador de pasos y calorías quemadas. Asimismo, es posible establecer metas diarias en cuanto a tiempo de pie, caminando y de actividad más vigorosa.

¿Dónde comprar?: Huawei

Precio: mil 499 pesos

Garmin Lily 2 Classic

Sus creadores lo definen como "pequeño y elegante", por si necesitas vigilar tu salud cardiovascular, nivel de energía y calorías quemadas en la clase de baile o yoga sin perder el estilo.

Otras funciones en pro de tu bienestar son el registro de la saturación de oxígeno en sangre, cálculo de la edad fisiológica, seguimiento del ciclo menstrual, reporte de respiración mientras duermes y la posibilidad de activar recordatorios para procurar la hidratación constante.

¿Dónde comprar?: Garmin

Precio: 6 mil 499 pesos

Garmin Lily Classic | Imagen: Especial

Honor Watch 4 Pro

Tu frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno en la sangre y niveles de sangre son algunas de las métricas que podrás llevar a todos lados en este modelo jade con más de 100 modos deportivos.

Ofrece hasta 14 días de batería y, entre sus curiosidades, está la estimación de peso quemado tras una jornada intensa de ejercicio, para motivarte a seguir con un estilo de vida saludable.

¿Dónde comprar?: Honor

Precio: 5 mil 499 pesos

Honor Watch 4 Pro | Imagen: Especial

