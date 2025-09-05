Si te preocupa que otras personas puedan ver los mensajes que mandas a través de WhatsApp, entonces deberías activar los mensajes efímeros.

Se trata de los mensajes temporales, una herramienta que te brinda la plataforma de mensajería instantánea para que estos desaparezcan después de un periodo de tiempo establecido.

En Tech Bit te contamos cómo activar los mensajes efímeros de WhatsApp para prevenir que alguien externo lea tus conversaciones.

¿Cómo activar los mensajes efímeros de WhatsApp? Imagen: Unsplash

Paso a paso: así puedes activar el modo efímero de WhatsApp

Activar los mensajes temporales o efímeros de WhatsApp es muy sencillo, solo deberás seguir estos pasos:

Da clic en el ícono de "Ajustes" y después dirígete a "Privacidad". Posteriormente da clic en "Duración predeterminada". Da clic en el tiempo que quieres que duren los mensajes temporales, pueden ser 24 horas, 7 días o 90 días. Si quieres aplicar esta duración en los chats existentes, haz clic en los chats en los que desees usar los mensajes efímeros y, a continuación, da clic en el ícono de "Aceptar".

En caso de que al final no quieras continuar con el proceso, solo da clic en ícono de regresar que está representado por una flecha.

De acuerdo con WhatsApp, "los mensajes nuevos que se envían en el chat desaparecen después del plazo que hayas elegido", por otro lado, solo aplica a los mensajes nuevos del chat y no afecta a los mensajes enviados o recibidos antes.

Por otro lado, si quieres activar los mensajes efímeros en un chat en específico, entonces tendrás que seguir estos pasos:

Abre el chat en el que desees activarlos. Da clic en el nombre de contacto o asunto del grupo. Elige la opción de "Mensajes temporales". Si te lo indica, da clic en "Continuar". Selecciona el tiempo en el que deseas que los mensajes desaparezcan, pueden ser 24 horas, 7 días o 90 días. Da clic en ícono de "Regresas" para aplicar los cambios.

Una vez que hayas realizado estos pasos, los mensajes efímeros quedarán activados en la plataforma.

