¡Ha comenzado el otoño! Una temporada que no sólo viste el paisaje de anaranjado y lo cubre de hojas crujientes, sino que también contagia con sus vibras a aplicaciones como WhatsApp.

Si eres fan de esta temporada y quieres compartir tu espíritu otoñal con tus contactos, en Techbit te enseñamos a configurar el "modo otoño" en pocos minutos.

Este modo de WhatsApp no es oficial, sino una manera de personalizar la aplicación. Foto: Unsplash

¿Qué es el "modo otoño" en WhatsApp?

El "modo otoño" de WhatsApp es una manera divertida de expresar el encanto de la temporada, utilizando tonos cálidos como el anaranjado, dorado, amarillo y café.

Todos esos toques de color se pueden reflejar en tu foto de perfil, en los emojis que adornan tu nombre o en tus actualizaciones de estado. Pero hoy en particular te enseñaremos a configurarlos en el fondo del teclado, el fondo de los chats y el ícono de la app.

Pero debes saber que no es una función oficial de la app de Meta, sino que son pasos para personalizarla a tu gusto y, por lo mismo, se pueden revertir en el momento que lo desees.

Entonces, vas a necesitar los siguiente recursos:

Una foto en tamaño horizontal con gráficos alusivos al otoño, por ejemplo, hojas de árboles o una taza de café.

Una foto en tamaño vertical con paisajes otoñales como un bosque o una casita.

Una foto en formato cuadrado con un elemento de la temporada, por ejemplo, el rostro de una ardilla, un zorro rojo o un erizo.

Todas las fotos las puedes buscar en bancos de imágenes y luego recortarlas en un editor para que queden del tamaño necesario.

Otra idea es combina recursos gráficos, dibujos, fotos realistas y fondos sólidos (siempre que sean en colores y elementos representativos del otoño) para darle diversidad al modo.

Si estos pasos para activar el "modo otoño" en WhatsApp. Foto: WhatsApp

Tutorial para activar el "modo otoño" en WhatsApp

Con los recursos en mano, realiza los siguientes 3 pasos para activar el "modo otoño" en WhatsApp:

Cambia el fondo de los chats

Ve a "Ajustes" y entra en "Chats". Toca "Tema predeterminado del chat". Selecciona "Fondo". Adjunta la foto vertical que descargaste alusiva al otoño. Ajusta la foto como más te guste. Finalmente, oprime "Confirmar".

Cambia el fondo del teclado (sólo en Android)

Entra a un chat.

Pulsa el campo para escribir un mensaje.

Abre el ícono de engranaje que aparece a un costado del campo.

Selecciona "Temas".

Oprime "Personalizar" para adjuntar la foto horizontal que descargaste alusiva al otoño.

Ajusta el brillo y confirma el cambio.

Cambia el ícono de WhatsApp

Utiliza la app Nova Launcher.

Abre la app y busca el ícono de WhatsApp.

Deja presionado el ícono hasta que se despliegue un menú.

Selecciona "Editar" en el menú.

Toca "Fotos" y adjunta la imagen en formato cuadrado que descargaste alusiva al otoño.

Al final, pulsa el botón "Listo".

Adicional, te recomendamos enchular tu foto de perfil con un marco o stickers de otoño y en tu nombre de usuario poner un emoji de castaña o una hoja caída para darle un toque especial.

¿Ya conocías el "modo otoño" de WhatsApp? Sin duda, te va a encantar si esperabas con ansias esta temporada estacional.

