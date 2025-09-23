GoPro busca mantener su reinado como referente de la acción y el contenido extremo, por ello, la compañía anunció el lanzamiento de tres dispositivos que apuntan a públicos muy distintos, pero con un mismo objetivo: dar a los creadores más herramientas para narrar sus historias.

La protagonista del anuncio es la MAX2, la nueva cámara 360 que presume de ofrecer resolución 8K real y hasta un 21% más de detalle frente a la competencia.

A esta se suma la LIT HERO, una cámara miniatura con luz integrada que promete capturar “lo que sea, cuando sea”, y el Fluid Pro AI, un estabilizador con inteligencia artificial capaz de trabajar con cámaras GoPro, teléfonos y dispositivos compactos.

GoPro lanza MAX2, LIT HERO y Fluid Pro AI: precio y disponibilidad. Imagen: GoPro

“Los nuevos productos de este año diversifican la gama de GoPro como nunca antes, ofreciendo nuevas y emocionantes capacidades a los exigentes creadores de contenido, aventureros y entusiastas de hoy”, aseguró Nicholas Woodman, fundador y CEO de la marca a través de un comunicado.

MAX2: 8K real y lentes intercambiables

La nueva MAX2 se presenta como la cámara 360 “más resistente del mundo”, con un diseño pensado para capturar imágenes inmersivas de nivel profesional.

Ofrece video en 8K real con color de 10 bits, compatibilidad con GP-Log, seis micrófonos con reducción de ruido, y la posibilidad de cambiar lentes sin necesidad de herramientas.

Entre sus características también destacan fotos 360 de 29 MP, compatibilidad con GoPro Labs para alcanzar bitrates de hasta 300 Mbps y GPS integrado, siendo la única de su categoría en ofrecer esta función.

GoPro lanza MAX2, LIT HERO y Fluid Pro AI: precio y disponibilidad. Imagen: GoPro

Estará disponible en preventa desde hoy por 10 mil 899 pesos.

LIT HERO y Fluid Pro AI: ligereza y estabilización inteligente

Para quienes buscan portabilidad, GoPro lanzó la LIT HERO, una cámara compacta de apenas 93 gramos, sumergible hasta cinco metros y con una luz integrada que facilita grabaciones en cualquier condición.

Ofrece video 4K60, cámara lenta 2X y fotos de 12 MP con un estilo retro. Su precio será de 5 mil 999 pesos y estará disponible a partir de noviembre en tiendas mexicanas.

GoPro lanza MAX2, LIT HERO y Fluid Pro AI: precio y disponibilidad. Imagen: GoPro

Finalmente, el Fluid Pro AI se suma como gimbal multicámara con seguimiento automático de sujetos gracias a IA, una autonomía de hasta 18 horas y luz de relleno incorporada.

Compatible con GoPro, smartphones y cámaras de hasta 400 gramos, se venderá en 199.99 dólares a partir de noviembre. Por el momento la compañía no ha dado a conocer cuál será su precio en México.

GoPro lanza MAX2, LIT HERO y Fluid Pro AI: precio y disponibilidad. Imagen: GoPro

Con este trío de lanzamientos, GoPro refuerza su apuesta por atender tanto a los usuarios profesionales como a los entusiastas que buscan capturar su día a día con calidad y creatividad.

