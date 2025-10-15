Apple no solo nos sorprendió con el lanzamiento de la MacBook Pro con chip M5, sino que también nos lanzó la nueva iPad Pro potenciada con el mismo chip, ideal para realizar actividades con inteligencia artificial (IA).

El rendimiento de este nuevo equipo es impactante pues ofrece 3.5 veces más rendimiento en IA y hasta 5.6 veces más que el iPad Pro con M1.

Esta vez Apple presentó dos versiones: la primera es de 11 pulgadas, mientras que la segunda es de 13 pulgadas manteniendo el diseño al que ya estábamos acostumbrados anteriormente con 5.1 mm de grosor.

iPad Pro con chip M5: características y precio en México. Imagen: Apple

Características de la iPad Pro M5

Como mencionábamos anteriormente, la iPad Pro M5 cuenta con pantallas OLED Tandem de 11 y 13 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y con un brillo que alcanza los 1,600 nits.

Conserva el mismo diseño, lo que en realidad sorprende de este equipo es lo que hay en su interior. La GPU de 10 núcleos cuenta con una arquitectura renovada con aceleradores neuronales en cada núcleo por lo que su rendimiento frente a tareas de IA es favorable.

De acuerdo con datos de Apple, es 3.5 veces más potente en IA que el M4 y hasta 5.6 veces más que el iPro Pro con M1.

Para los modelos de 256 GB y 512 GB llevan una CPU de 9 núcleos con 3 de rendimiento y 6 de eficiencia, mientras que para los de 1 TB y 2 TB suben a 10 núcleos con 4 de rendimiento y 6 de eficiencia. Según Apple, es el núcleo de CPU más rápido del mundo.

iPad Pro con chip M5: características y precio en México. Imagen: Apple

También su autonomía es importante pues llega con carga rápida de hasta 50% de batería en solo 30 minutos con un adaptador USB-C de 70W o superior.

Precio y disponibilidad

La iPad Pro M5 ya está disponible en preventa y su venta oficial en tiendas comenzará el próximo 22 de octubre. Sus precios en México quedan de la siguiente manera:

11 pulgadas

256 GB en 22 mil 499 pesos

512 GB en 27 mil 499 pesos

1 TB en 37 mil 499 pesos

2 TB en 47 mil 499 pesos

13 pulgadas

256 GB en 29 mil 999 pesos

512 GB en 34 mil 999 pesos

1 TB en 44 mil 999 pesos

2 TB en 54 mil 999 pesos

