Spotify sigue apostando por la personalización en la música. Por ello, su función DJ acaba de recibir una actualización que promete hacer las sesiones de escucha más dinámicas, cercanas y, sobre todo, más humanas.

Desde su lanzamiento, DJ ha cumplido la función de "locutor digital" que conoce los gustos de cada usuario y mezcla canciones según su estado de ánimo. Esto ha generado una buena relación entre el usuario y la función, la cual ha tenido un crecimiento de uso, según revela Spotify.

En este contexto, la compañía busca dar un paso más en esa relación al permitir que los oyentes definan el ambiente de su sesión en tiempo real.

Spotify estrena DJ en español con peticiones por voz y texto. Imagen: Spotify

“DJ sigue mejorando, haciendo que tus sesiones de escucha sean aún más personales”, aseguró Spotify. Y, en efecto, las nuevas funciones responden a las peticiones que los usuarios han hecho desde que se habilitó el control por voz a inicios de este año.

¡DJ Livi ahora habla español!

La novedad más destacada es que DJ Livi ya acepta peticiones en español, lo que abre la experiencia a millones de oyentes hispanohablantes. Los usuarios pueden solicitar música que encaje con su momento o estado de ánimo, por ejemplo:

“Pon una salsa intensa para convertir este trabajo en una fiesta” o “Pon bachata que haga que esperar el bus se sienta romántico”

Además, Spotify anunció que ahora es posible hacer peticiones escritas, una función que los usuarios venían solicitando en redes sociales desde hace meses.

Esto permite escribir o decir la solicitud, ya sea en inglés o en español, para que el DJ adapte la sesión sin interrupciones.

Spotify estrena DJ en español con peticiones por voz y texto. Imagen: Spotify

Además, para quienes no saben qué escuchar, DJ ofrecerá tres sugerencias personalizadas al inicio de cada sesión. Desde “música animada para disfrutar más mi día de trabajo” hasta “rock ochentero para que pasear al perro se sienta épico”, la experiencia se ajusta a cada contexto.

¿Cómo usar DJ Livi en Spotify?

Usar esta función en Spotify es muy simple, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a Spotify y busca " DJ ". También te puede aparecer en el inicio de tu perfil.

y busca " ". También te puede aparecer en el inicio de tu perfil. Da clic en símbolo de "Play".

Presiona el botón de DJ en la esquina inferior derecha para definir el ambiente.

Con esta actualización, la compañía reafirma su apuesta por la inteligencia artificial y la personalización como el futuro de la música en streaming.

