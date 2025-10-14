¡Ya es oficial! Por fin Nvidia comenzará a comercializar su "supercomputadora personal de IA" DGX Spark, la cual también es conocida por ser la más pequeña del mundo de este sector. Y la fecha de lanzamiento en mercados es más pronto de lo que esperábamos.

Esta máquina que es pequeña pero bastante poderosa, tiene la capacidad de manejar modelos de IA sofisticados y ocupar solo un pequeño espacio de tu escritorio.

De acuerdo con The Verge, "Spark presume del tipo de rendimiento que antes requería acceso a centros de datos costosos y de alto consumo energético". Con esta maquina se espera una democratización de la IA, además que sería especialmente útil para investigadores del sector.

Supercomputadora con IA de Nvidia: cuándo será su lanzamiento. Imagen: Unsplash

"Colocar una supercomputadora de IA en los escritorios de cada científico de datos, investigador y estudiante de IA les permite participar y dar forma a la era de la IA", afirmó Jensen Huang, CEO de Nvidia.

¿Cuándo y dónde se venderá la supercomputadora de Nvidia?

Esta misma semana los usuarios interesados en la DGX Spark podrán adquirirla en línea, específicamente en el sitio de nvidia.com o con algunos socios y tiendas selectas de Estados Unidos. Mientras que, para los usuarios del mundo, la podrán adquirir con socios del canal de Nvidia.

La venta iniciará a partir de mañana, 15 de octubre del 2025 y su costo será de 3 mil 999 dólares, según un comunicado de prensa de Nvidia.

¿Cuáles son las características de la supercomputadora de IA de Nvidia?

De acuerdo con la compañía, la DGX Spark "ofrece un petaflop de rendimiento de IA y 128 GB de memoria unificada en un formato compacto de escritorio, lo que permite a los desarrolladores ejecutar inferencias en modelos de IA con hasta 200 mil millones de parámetros y ajustar modelos de hasta 70 mil millones de parámetros localmente".

Con esta supercomputadora, los desarrolladores podrán crear agentes de IA y ejecutar stacks de software avanzados.

Supercomputadora con IA de Nvidia: cuándo será su lanzamiento. Foto: IStock

En 2016 Nvidia construyó la DGX-1 con el fin de brindarle a los investigadores de IA su propia supercomputadora, la cual fue entregada a Elon Musk en una pequeña startup llamada OpenAI en ese mismo año. Años después, esta tecnológica se volvió la impulsora de la IA con el surgimiento de ChatGPT.

Por ello, ahora Nvidia ve una gran oportunidad para los investigadores e "impulsar la próxima ola de avances".

