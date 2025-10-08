Google Maps es una de las aplicaciones más utilizadas para conocer direcciones, planificar viajes y consultar rutas. Pero no sólo es útil para la navegación en auto, sino que también ayuda en el ahorro de gasolina.

Aunque no lo creas, esta app cuenta con un índice de ahorro de combustible para tu vehículo, mismo que se representa con el ícono de una hoja verde. Pero ¿cómo leerlo? Hoy te lo explicamos.

El ícono de la hoja verde en Google Maps tiene un significado que no muchas personas conocen. Foto: Captura de pantalla

¿Qué quiere decir la hoja verde en Google Maps?

Esta hoja verde se encarga de marcar los "caminos sostenibles" que puedes utilizar para llegar a tu destino cuando viajas en automóvil e incluso en motocicleta.

El nombre real de este ícono es “rutas ecológicas” y su objetivo es que los usuarios arriben a un punto geográfico en poco tiempo, así como economizar el uso de combustible.

De acuerdo con Google Maps, esta función es altamente recomendada por instituciones como el Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía de EE.UU. y la Agencia Europea de Medio Ambiente, pues ayuda a promover la movilidad sostenible.

El ícono de la hoja verde puede ser activado tanto por las personas que tienen un vehículo automotor (es decir, los que utilizan gasolina) como por las que tienen autos híbridos y eléctricos (que funcionan con recarga de energía).

No obstante, para este último segmento de conductores, Google Maps no muestra paradas con cargadores eléctricos. Por el contrario, sí muestra estaciones de gasolina para visitar durante el viaje.

¿Cómo funciona el ícono de la hoja verde en Google Maps?

Esta función ecológica, dirigida a los automovilistas y motociclistas, ofrece las siguientes ventajas:

Tráfico en tiempo real: Determina los flujos de tránsito de las distintas rutas para llegar a un destino.

Simplicidad de las rutas: Google Maps escoge el trayecto más rápido para llegar en poco tiempo a un punto geográfico.

escoge el trayecto más rápido para llegar en poco tiempo a un punto geográfico. Condiciones de las rutas y vehículos: Esta es la ventaja más importante. La aplicación toma en cuenta atajos que permiten ahorrar combustible o batería, dependiendo del tipo de auto.

Google Maps toma en cuenta atajos para ahorrar combustible en un viaje en auto. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo activar la hoja verde en Google Maps?

Aunque esta función es muy útil, no se encuentra disponible en todas las regiones del mundo. En México sí funciona; si no la ves en tu mapa, entonces realiza estos pasos para activarla tanto en iOS como Android:

Abre Google Maps .

. Dirígete a la foto de perfil, que se encuentra en la esquina superior derecha, y da clic en “Configuración”.

Entra en “Configuración de navegación “ y luego en "Opciones de ruta".

Finalmente, activa o desactiva la opción “Prefiero rutas con mayor ahorro de combustible”.

De igual manera, puedes informar a Google Maps sobre el tipo de vehículo que conduces para que te haga recomendaciones sustentables más precisas:

Abre Google Maps y nuevamente ve a tu perfil.

y nuevamente ve a tu perfil. Presiona “Configuración” y luego “Tu vehículo".

Selecciona el tipo de motor de tu vehículo (eléctrico o de combustión).

Por último, responde las preguntas que arroja la app.

Como verás, la función “rutas ecológicas” es una ayuda extra para el cuidado de tu bolsillo, al ahorrar gasolina, y para el medio ambiente.

