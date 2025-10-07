Más Información
Instagram presentó Rings como una forma de celebrar a los creadores de contenido con grandes ideas. Rings son unos premios que buscan reconocer a los creadores de contenido de a plataforma que "no temen asumir riesgos creativos y hacer las cosas a su manera", publicó la plataforma.
Dicho premios solo serán otorgados a 25 personas que además de obtener un anillo dorado digital (que será único en su perfil e historias de Instagram) también obtendrán un anillo físico diseñado por Grace Wales Bonner, diseñadora de moda inglesa, según informó The Hollywood Reporter.
Los ganadores abarcarán diferentes temas y categorías de contenido que van desde moda y maquillaje hasta deportes y entretenimiento.
¿Quiénes podrán obtener los Rings de Instagram?
Rings es un incentivo simbólico al trabajo de los creadores de contenido.
Para elegir entre los "miles de millones" de creadores de contenido que hay en Instagram, los jueces de esta premiación, Adam Mosseri (responsable de Instagram), Spike Lee (cineasta), Marc Jacobs (diseñador), Marques Brownlee (YouTuber), entre otros, trabajaron con los propios equipos de creadores de Instagram para reducir su listado de ganadores a 25.
Los ganadores obtendrán su anillo en físico y ahora cada vez que suban historias, el aro que encierra su foto de perfil, será dorado lo cual distinguirá al creador de contenido premiado de otros usuarios.
Por otro lado, los ganadores de este premio se darán a conocer el próximo jueves 16 de octubre del 2025. Por el momento no se sabe si esta premiación se hará por una transmisión en vivo o simplemente se darán a conocer a los ganadores en un listado.
Sin embargo, en Tech Bit tendremos la información completa sobre la primera premiación que crea Instagram para reconocer el trabajo de su comunidad.
