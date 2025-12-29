Muchos rumores han rodeado a GTA VI, el videojuego más esperado por los fanáticos de Rockstar Games. Este es de los proyectos más ambiciosos de la compañía de videojuegos y de los más esperados en la última década; sin embargo, diferentes retrasos en su publicación han llevado a los usuarios a preguntarse si en verdad va a salir o no.

De hecho, ayer salieron a la luz diferentes rumores sobre la supuesta cancelación de este videojuego. Pero, no te preocupes, todos aquellos rumores fueron parte de la broma de el Día de los Inocentes y no hay nada verídico en esa información.

Rockstar Games sigue adelante con el proyector de Grand Theft Auto VI, así que no tienes nada de qué preocuparte. Lo que sí es un hecho es que tendrás que esperar alrededor de un año para poder jugarlo (si es que no se retrasa de nuevo).

¿Cuándo saldrá GTA VI?

En noviembre de este año, Rockstar Games confirmó el retraso del lanzamiento de GTA VI. Ahora el lanzamiento de tan esperado videojuego será el 19 de noviembre del 2026.

De acuerdo con la compañía, este retraso se debe a que el equipo necesita "tiempo adicional para terminar el juego con el alto nivel de pulido que los jugadores esperan y merecen". Recordemos que hasta ahora es el proyecto más ambicioso de la compañía, en este sentido, decidieron retrasar un año más su lanzamiento.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

Desde el anuncio del lanzamiento de GTA VI, se esperaba que este viera la luz en otoño del 2025, posteriormente se pospuso para mayo del 2026, ahora se ha confirmado que el videojuego llegará en noviembre del 2026 (y esperamos que sea la última vez que pospone el videojuego).

Por otro lado, Strauss Zelnick, CEO de Take Two, agradeció a los fans del videojuego por la paciencia y apoyo y señaló que "aunque la espera es un poco más larga, estamos emocionados de que los jugadores puedan ir al estado de Leonida y a la Vice City moderna".

