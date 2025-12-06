Más Información
El Gabinete de Seguridad federal informó que investiga la explosión registrada frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, que hasta el momento ha dejado dos personas fallecidas y siete lesionadas.
A través de un mensaje en redes sociales, señaló que personal de la Fiscalía General de Michoacán, en conjunto con Ejército, Guardia Nacional, Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizan diversas acciones para determinar las causas que originaron la explosión en el municipio costero y colindante con el estado de Colima, estratégico para el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica, por el Pacifico.
Aseguró que la zona fue reforzada de inmediato con elementos de la Marina Armada y del Ejército, para proteger a la población.
"Helicópteros trasladan a los heridos para recibir atención médica. El Gabinete de Seguridad y autoridades locales trabajan en coordinación para detener a los responsables", aseguró.
