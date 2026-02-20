Chilpancingo.— La Secretaría de Salud de Guerrero confirmó la muerte de un niño de dos años por sarampión en la comunidad Río Encajonado, en el municipio de Cochoapa El Grande, en la región de La Montaña.

Sin embargo, profesores y pobladores de Río Encajonado denunciaron que fueron dos los niños que murieron a consecuencia del virus, y que en la escuela primaria de la localidad por lo menos 20 menores están contagiados.

En redes sociales, los profesores de la primaria federal bilingüe Vicente Guerrero difundieron un documento con fecha del 4 de febrero en el que solicitan una caravana de vacunación para los menores, así como para el personal.

En el documento, los profesores afirmaban que, hasta el 4 de febrero, había 13 niños contagiados y algunos ya tenían la enfermedad avanzada.

Señalaban que los contagios aumentaban en la comunidad y no llegaba la ayuda médica. Detallaron que en esa localidad no hay centro de salud, ni tampoco médicos ni medicamentos.

El miércoles, la Secretaría de Salud estatal informó de la muerte de un niño de dos años originario de la comunidad Río Encajonado. La dependencia afirmó que la muerte del menor no “cuenta con la confirmación diagnóstica por laboratorio”; sin embargo, aseguró que “se clasifica como defunción por asociación epidemiológica”.

Explicó que, al realizarle un estudio y un cerco epidemiológico, detectaron que el hermano gemelo del menor que murió “es positivo a la prueba por biología molecular para sarampión”.

Por la mañana, Beatriz Vélez Núñez, diputada local del PRI y presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de Guerrero, acusó que el brote de sarampión que está pegando a Guerrero se debe a la falta de vacunación.

Vélez Núñez, quien también es secretaria de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS), señaló que la vacunación no ha llegado a los municipios de La Montaña porque desde 2018 se suspendieron más de 2 mil 200 brigadas médicas.

Desde diciembre, la Secretaría de Salud de Guerrero ubicó a los municipios de La Montaña con el mayor número de casos confirmados. Los contagios estaban concentrados en los dos municipios más pobres del estado: Cochoapa El Grande con 83, y Metlatónoc, con 24 casos.

Los contagios de sarampión no han podido ser controlados. De acuerdo con una revisión a los informes diarios de la Secretaría de Salud federal, Guerrero pasó de tener cinco casos de sarampión confirmados el 15 de julio de 2025 hasta 296 casos acumulados el 19 de febrero del presente año.

A nivel nacional, Jalisco es la entidad que encabeza la lista de contagios de sarampión en lo que va de 2026, con 2 mil 366 casos confirmados hasta ayer jueves, seguido de Chiapas, con 374; Ciudad de México, 261; Sinaloa, con 173, y Estado de México, con 111 casos.