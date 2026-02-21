Pachuca. - A través de un alertamiento de vecinos de la colonia Xochitlán, en el municipio de Tula, Hidalgo, se dio a conocer la presencia de restos humanos sobre la calle Bugambilias donde elementos de seguridad municipal localizaron una hielera y, al interior de esta, la cabeza y extremidades de un hombre.

De acuerdo con reportes policiacos, los hechos se registraron durante la madrugada de este día en que vecinos del lugar informaron sobre una hielera destapada que, al parecer, contenía restos humanos.

Los agentes de seguridad que acudieron localizaron el recipiente abandonado frente a un domicilio ubicado en la calzada de las Bugambilias, esquina con avenida Orquídeas, el cual se encontraba sobre la banqueta.

Se informó que, hasta el momento, dos familias se encuentran en el Ministerio Público para tratar de identificar los restos.

De igual manera, en un canal de aguas negras del municipio de Alfajayucan fueron localizadas partes de un cuerpo humano, por lo que presuntamente se trataría de la víctima abandonada en Tula.

El miércoles también se localizó otra cabeza en la colonia Barrio Alto, del mismo municipio, donde vecinos informaron que alrededor de las tres de la mañana fue abandonada una cubeta que contenía una bolsa de basura con restos humanos, así como un mensaje de amenaza.

Asimismo, ayer en la entidad aparecieron cuatro personas ejecutadas, dos de ellas al interior de un taller mecánico en el municipio de Atotonilco de Tula, donde los reportes indican que varios sujetos arribaron y dispararon en múltiples ocasiones en contra de las víctimas.

De igual manera, la Secretaría de Seguridad informó que dos cuerpos más fueron abandonados en las inmediaciones de la presa El Tejocotal, en el municipio de Acaxochitlán, presuntamente asesinados en Puebla y abandonados en Hidalgo.

afcl