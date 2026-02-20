La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el país debe fortalecer los registros forenses y avanzar en la identificación genética de restos humanos ante el rezago que existe en la identificación de personas desaparecidas, una tarea que, subrayó, corresponde tanto a los estados como a la Federación.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que, cuando se localizan sitios con cuerpos no identificados, “los primeros que entran es la fiscalía estatal y las comisiones de búsqueda de los estados”, por lo que enfatizó la necesidad de coordinación entre autoridades locales y federales.

En ese contexto, detalló que la nueva legislación en la materia contempla el fortalecimiento del Registro Nacional Forense y la actualización de bases de datos, particularmente en lugares donde hay personas no identificadas.

Lee también Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta de Búsqueda entra en funcionamiento; así opera con difusión masiva

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato (20/02/2026). Foto: Presidencia

"El objetivo es fortalecer esta situación a través de identificaciones genéticas y del fortalecimiento de los registros de personas no identificadas que ya fallecieron”, señaló.

La titular del Ejecutivo recordó casos ocurridos cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde familias localizaron a sus seres queridos en fosas comunes años después de haberlos reportado como desaparecidos. Relató incluso el caso de una persona que falleció por atropellamiento y cuyo cuerpo no fue identificado sino hasta cuatro años después, tras una revisión forense.

“Es obligación actualizar todos los registros forenses y poder tener una identificación incluso genética. El país tiene necesariamente que avanzar en ello”, sostuvo, al señalar que muchos registros aún no están digitalizados.

Lee también Sheinbaum: "No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta encontrar al último minero"; alista reunión con familias de víctimas

Sheinbaum puntualizó que, dependiendo de la entidad, los Servicios Médicos Forenses (Semefo) pueden estar adscritos a fiscalías o a tribunales de justicia, por lo que insistió en el trabajo conjunto para lograr la identificación de restos que en muchos casos sólo aparecen en registros físicos.

"No solamente por la situación de desaparecidos, sino porque es una obligación hacerlo”, dijo.

Segob destaca coordinación con la CNB

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se han consolidado acciones junto con la Comisión Nacional de Búsqueda y colectivos de familiares en todo el país.

Indicó que entre las medidas se encuentra la implementación de una alerta nacional de búsqueda y el fortalecimiento de las carpetas de investigación para que las indagatorias sean “serias y precisas, no solamente que se quede en el reporte”.

Lee también A 20 años de la tragedia en Pasta de Conchos, familias realizan misa en memoria de los mineros; exigen verdad y justicia

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Guanajuato (20/02/2026). Foto: Presidencia

La funcionaria destacó que el cambio de fondo parte de las reformas legales recientes, así como de la construcción conjunta de protocolos y reglamentos con organizaciones y colectivos de víctimas. “Estamos en toda la disposición y como es nuestra obligación de trabajar con las familias”, expresó.

Añadió que próximamente se presentarán avances y nuevos métodos de investigación, y que el trabajo se realiza de manera coordinada con la fiscal Ernestina Godoy y la nueva comisionada nacional de búsqueda, bajo las nuevas directrices establecidas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr