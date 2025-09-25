Al concluir que Fox Corporation incumplió los plazos legales para presentar su demanda en México, un Tribunal de Apelación dejó sin efecto las medidas que la empresa estadounidense había obtenido en marzo contra Grupo Lauman y sus filiales.

Con esta resolución, la única orden vigente es la emitida por el Juzgado 42 de la Ciudad de México, que prohíbe a Fox Corporation utilizar la marca para la transmisión de contenido deportivo en el país.

En marzo de 2025, el Juzgado 35 de lo Civil había concedido medidas precautorias que impedían a Grupo Lauman, Altener, Comtelsat, México Sports Distribution y Media Deportes México realizar actos que obstaculizaran el objeto social de Fox Corp.

Dichas medidas estaban condicionadas a que la compañía presentara la demanda principal en un plazo de tres días hábiles, lo que nunca ocurrió.

El Tribunal confirmó que, en lugar de presentar la demanda por responsabilidad extracontractual en México, Fox acudió a una Corte en California para interponer una acción distinta, dejando sin sustento jurídico las providencias obtenidas.

“El vencimiento del término de tres días sin que se presentara la demanda hacía improcedente mantener las medidas. Pese a ello, el juez 35 no las revocó, lo que hoy fue corregido por el tribunal de apelación”, indicó una fuente del caso.

Con la revocación, las empresas con contratos vigentes no podrán escudarse en las medidas del Juzgado 35, que ya fueron anuladas por una autoridad superior.

Abogados que siguen el litigio señalaron que la actuación de Fox Corp y del juez 35 presentó irregularidades, pues se solicitó protección sobre un derecho no acreditado y se intentó ampliar plazos de forma indebida.

La resolución se enmarca en la disputa por los derechos de transmisión deportiva en México, luego de la venta de Fox Sports a Grupo Lauman. Para este grupo, la decisión es consistente con la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que aprobó la concentración de Disney y Twenty-First Century Fox, y refuerza su posición en un mercado valuado en miles de millones de pesos, donde el control de marcas y derechos de transmisión sigue definiendo la competencia entre televisoras, plataformas digitales y empresas de cable.

