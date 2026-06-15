La forma en que los migrantes en Estados Unidos envían dinero a sus familias a México está experimentando una transformación acelerada hacia lo digital, impulsada por nuevas regulaciones y la conveniencia tecnológica. Eduardo Levy, director de Negocios de Transferencia de Dinero de Grupo Elektra, destaca este cambio, señalando que “la velocidad de ese cambio se ha venido acelerando”.

Un factor clave en esta adopción digital son las recientes restricciones migratorias del presidente Donald Trump en Estados Unidos que, a partir de 2026, imponen un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo.

“Si alguien tiene una cuenta allá, puede mandar dinero con la facilidad de hacerlo desde su dispositivo móvil, sin desplazarse a ningún lado y sin tener que pagar ese uno por ciento sobre el monto de lo que uno está enviando. Entonces, eso ha venido a acelerar la adopción digital”, aseguró Levy para EL UNIVERSAL.

Eduardo Levy, director de Negocios de Transferencia de Dinero de Grupo Elektra. Foto: Cortesía

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Esta tendencia también se refleja en el monto promedio de las transacciones, el cual ha experimentado un crecimiento significativo. “La transacción promedio ha tenido un aumento porcentual importante. Está entre el 8% y el 9%, más o menos, en los últimos meses”, afirmó Levy.

Sin embargo, aunque este incremento ha estado acompañado de una disminución proporcional en el número de transacciones internacionales, refleja una consolidación de envíos y una mayor confianza en los canales digitales para transferencias de mayor valor.

La oferta de aplicaciones bancarias y fintech también ha contribuido a esta evolución, permitiendo a los migrantes en Estados Unidos abrir cuentas o “billeteras” digitales, incluso sin ciudadanía, utilizando identificaciones como la matrícula consular o el INE.

Por otro lado, en México, existen soluciones enfocadas en quienes reciben el dinero, como la cuenta Guardadito Sin Fronteras de Grupo Elektra, diseñada para que los usuarios puedan recibir remesas directamente en su cuenta y acceder a beneficios exclusivos sin costo. Entre estos se incluyen:

Atención médica

Atención legal

Asesoría psicológica

Servicio de internet distribuido por Totalplay

Venta de medicamentos en sucursales Elektra

El impuesto a envíos en efectivo acelera la transición hacia plataformas digitales. Foto: iStock

En consecuencia, el ecosistema de remesas se amplía tanto para emisores como para receptores, permitiendo esquemas más flexibles donde los migrantes en Estados Unidos envían dinero a través de canales digitales, mientras que los beneficiarios en México pueden recibirlo de forma directa en cuentas con valor agregado.

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