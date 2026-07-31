El administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, felicitó a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional de México por la detención de Ramón Ángel "N", R1.

En un mensaje en X, la DEA indicó: "felicitaciones por la exitosa operación y arresto de R1 por parte de @SSPCMexico y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano @Defensamx1".

El jueves, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson destacó la cooperación en materia de seguridad entre México y su país, y celebró el trabajo "hombro con hombro" de las agencias para beneficio de ambos países.

Johnson celebró diversas acciones contra los cárteles del narcotráfico, como el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

"Congratulations on the successful operation and arrest of R1 by @SSPCMexico and the Special Forces of the Mexican Army @Defensamx1,” #DEA Administrator Cole https://t.co/n7vfARRcyg — DEA HQ (@DEAHQ) July 31, 2026

Cae el "R1", autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el“R1”, es señalado como el autor intelectual del homicidio el expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 pasado. Fue detenido por autoridades mexicanas.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) presuntamente mató al popular alcalde, porque lo consideraban una “provocación” y hay indicios de que su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, estaba al tanto de la operación, dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

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Sin embargo, el funcionario mexicano —que habló durante la conferencia presidencial matutina— no quiso dar por cerrado el caso ocurrido en plena celebración del Día de Muertos en el occidente de México y que tuvo un fuerte impacto en todo el país.

García Harfuch dijo que todavía tiene que declarar el principal inculpado, el jefe de una célula muy violenta del cártel llamada “Los Rs” que fue detenido el jueves y quien presuntamente ordenó y financió el asesinato del alcalde.

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