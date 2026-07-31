Luis Miguel reapareció públicamente luego de que en semanas recientes surgieran versiones sobre una supuesta operación de corazón, procedimiento que el cantante nunca confirmó.

Supuestamente, Luismi se habría sometido a una intervención en Estados Unidos, y su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas lo habría acompañado en todo momento, la información salió a la luz a mediados de junio.

Después, el intérprete de "Bikini azul" fue captado en México, por lo que se dijo que estaba en recuperación y que también había grabado una campaña publicitaria.

Hace unas horas el intérprete de "La incondicional" volvió a los reflectores como parte de una campaña con motivo de los 100 años de Coca-Cola en México, una alianza que también marca el reencuentro del artista con una marca con la que colaboró hace 35 años.

Bajo el concepto "Nuestra fórmula es siempre juntos", la campaña busca celebrar los momentos, reuniones y recuerdos que han formado parte de la vida de millones de mexicanos durante un siglo.

“Con Coca-Cola llevo 35 años de historia. Celebrar los 100 años de Coca-Cola en el país tiene un significado muy profundo para mí, una relación llena de música, recuerdos y momentos mágicos. Una historia con México que no se explica con palabras... se siente en el corazón”, declaró Luis Miguel.

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Luis Miguel reaparece en redes con esta fotografía. Instagram luismiguel

La nueva colaboración retoma la relación del cantante con la marca, luego de que en 1991 protagonizara una de sus campañas más recordadas con el concepto "Vive la sensación", que marcó a una generación.

A través de esta celebración, Luis Miguel y la compañía buscan rendir homenaje a la conexión con México, las tradiciones y los encuentros familiares que han acompañado a distintas generaciones.

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La reaparición del cantante ocurre después de que circularan rumores sobre su estado de salud, aunque hasta ahora Luis Miguel no ha dado declaraciones sobre una posible intervención médica.

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Paloma Cuevas, la novia de Luis Miguel, compartió la publicación del cantante musicalizada con el tema "El viajero".

Lo que sí, es que su reaparición además de incluir un comunicado, incluye una foto en la que el cantante de 56 años aparece de perfil bebiendo dicho refresco, por lo que sus seguidores se alegraron de su regreso a las redes; y aunque se desconoce la temporalidad de dicha foto, su retorno a Instagram se asume como un regreso del artista.

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