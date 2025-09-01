Una gran fiesta del séptimo arte se celebra en Italia en estos momentos. La 82.º edición del Festival Internacional de Cine de Venecia se lleva a cabo desde el 27 de agosto hasta el 6 de septiembre. En un evento que reúne a grandes artistas, también se vive la moda y la elegancia.

El domingo 31 de agosto tuvo lugar una nueva edición del “Filming Italy Venice Award” en el marco del festival, la cual contó con la participación como embajadora de la actriz Da’Vine Joy Randolph, ganadora de los premios Oscar, Globo de Oro y BAFTA, entre otros.

La actriz de “The Holdovers” (Los que se quedan) eligió lucir un elegante vestido del diseñador mexicano Alfredo Martínez en esta importante plataforma del cine internacional.

Da’Vine Joy Randolph luce vestido de Alfredo Martínez

El diseñador mexicano Alfredo Martínez es el creador del vestido que lució Da’Vine Joy Randolph en el Festival de Cine de Venecia, un diseño envolvente y vaporoso en tono nude.

El vestido tiene silueta de corset con escote de una sola manga que deja los hombros al descubierto. Mención aparte merecen los detalles cruzados en el corpiño que enriquecen el diseño. La falda de tul destaca con pliegues y caída fluida, con una cauda que aporta una elegancia única.

Diseño hecho a medida por Alfredo Martínez en la alfombra roja del Festival de Venecia. Foto: EFE

La actriz complementa su look con joyas de Chopard, unos pendientes de oro rosa y diamantes de la línea Precious Lace y un anillo que lleva en el dedo anular. Esta joya dirige la atención a su manicura, en tono similar al del vestido y con aplicaciones de cristales.

Da'Vine Joy Randolph completó su look con elegante joyería de Chopard. Foto: Especial. Instagram @davinejoy

El diseñador jalisciense se caracteriza por crear prendas muy elegantes, femeninas, sensuales, incluso exuberantes. El cine, justamente, fue motivo central de su más reciente colección presentada en mayo en Volvo Fashion Week México, pues el creativo se inspiró en la actriz Sasha Montenegro (1946-2024) y su glamour para dar vida a su propuesta otoñal.

