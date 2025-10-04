Eugenia Rodríguez ha dado de qué hablar tras integrar a su look un accesorio excéntrico, que fusiona creatividad y sofisticación. Se trata de una bolsa en forma de ramo de uvas, una pieza que no cualquiera se atreve a llevar.

Sin embargo, con su estilo elegante y arriesgado la ha hecho lucir como un accesorio que todas debemos tener en el armario. Conoce aquí los detalles y costo de la Cult Gaia Grape.

Eugenia Rodríguez y su bolsa en forma de uvas en un look verde

A través de un GRWM en Instagram, Eugenia Rodríguez enseñó a sus seguidores a stylear una bola poco convencional para crear un look de salida casual y cero cargado.

"El día de hoy vamos a causar un poco de controversia", dijo Eugenia Rodríguez a manera de broma. También señaló que su hermana Mariana Rodríguez ama la bolsa, pero a su mamá no le encanta.

Después mostró su atuendo de top de satín verde con escote halter y decorado con encaje en los bordes. Además, añadió un pantalón de satín café, ello para conservar la misma textura brillante.

Pero los accesorios tuvieron un papel crucial:

Utilizó un collar plateado que le aportó frescura entre los tonos cálidos (verde limón y café chocolate).

Agregó pulseras y brazaletes dorados y plateados, creando un juego de contrastes metálicos.

Sumó su bolsa Cult Gaia Grape, que hizo mach con el color de su top de satín. Este fue el detalle que se llevó las miradas.

Sin duda, se trata de una bolsa de diseño extravagante y realista. Pero más allá de su apariencia, puede sumarse a la perfección en un look casual.

¿Cuánto cuesta la bolsa de uvas de Eugenia Rodríguez?

Esta bolsa de mano Cult Gaia Grape se ha convertido en tendencia por su diseño inesperado y llamativo. La clutch tiene forma de un racimo de uvas elaborado en resina traslúcida; cuenta con una asa corta que imita el tallo de la fruta mediante cuentas.

Su aspecto artesanal refuerza el carácter artístico de la firma Cult Gaia, que suele apostar por accesorios lejos de lo tradicional. Actualmente se vende en dos versiones:

Cult Gaia Grape (green) con un valor de $19,063.

Cult Gaia Grape (red) con un valor de $19,690.

Es un bolso pequeño, de apenas 4.72" W x 5.51" L x 10.24" H, pero en el que se puede llevar un labial o una polvera y hasta algo de dinero.

Esta bolsa en forma de racimo resalta por su diseño artístico y exclusivo. Foto: Farfetch

Como ya es costumbre, Eugenia Rodríguez suele mezclar piezas de lujo con básicos de la moda (por ejemplo, un top halter con un pantalón de satín), pero siempre añadiendo un toque inesperado en los accesorios.

Los bolsos de diseños realistas, como los que también ha lanzado JW Anderson en forma de paloma o rana, son una tendencia que busca romper con las siluetas clásicas para crear diseños contemporáneos y lúdicos.

