El método con el que te desmaquillas influye en las condiciones de tu piel al día siguiente. Cuando los productos de skincare causan resequedad o una apariencia opaca, lo primero que queremos es buscar algo que recupere el brillo de la dermis.

Es aquí cuando aparece el aceite de oliva extra virgen, producto que se ha convertido en un ingrediente popular dentro de diversos remedios caseros.

Pero debes saber que, así como ofrece beneficios para el cutis, también tiene que usarse con precaución.

Elige aceite de oliva extra virgen porque su pureza protege la piel y evita irritaciones. Foto: Pixabay

Leer también Qué color de cejas va mejor con tu tinte de cabello

¿Qué beneficios tiene el aceite de oliva en la piel?

El aceite de oliva destaca por su combinación de vitaminas A, D, E y K, además de antioxidantes que protegen la piel de la contaminación. Según el portal especializado Medical News Today, su fórmula ayuda a hidratar el rostro mientras remueve los cosméticos, especialmente aquellos waterproof o a prueba de agua.

Pero más allá, cuenta con un poder humectante que refuerza la barrera cutánea y reduce la sensación de estiramiento, efecto que habitualmente aparece después de una jornada larga de llevar maquillaje. Así que puede ser un buen paso para finalizar tu rutina nocturna.

Además, cuando su fórmula penetra la piel puede ayudar a mejorar la elasticidad y a combatir el aspecto apagado. Hay cosméticos que son tan agresivos que, después de retirarlos, hacen que el cutis luzca opaco y el aceite de oliva disminuye esto.

Sin embargo, no se recomienda utilizarlo en pieles grasas o muy sensibles, ya que puede obstruir los poros y provocar brotes de acné, o generar irritación, señalan los expertos de Mayo Clinic.

¿Cómo desmaquillarse con aceite de oliva?

Recuerda que el uso de aceites como desmaquillantes no se recomienda en la zona de los ojos. Es mejor remover las sombras, delineadores y máscara de pestañas con un producto especial.

En el resto de la cara, el aceite de oliva debe aplicarse en un algodón o pad; posteriormente, se pasa con movimientos desde la frente hacia las mejillas y el mentón. Esta técnica evita la fricción y efectos secundarios como el enrojecimiento.

Una vez que hayas retirado todo el maquillaje del rostro, lava con un limpiador suave para eliminar cualquier rastro de grasa y evitar la obstrucción de los poros.

El aceite de oliva no se debe utilizar en la zona de los ojos. Foto: Freepik

¿Cómo hacer un desmaquillante casero con aceite de oliva?

Otra manera de utilizar el aceite de oliva en la piel es combinarlo con aloe vera para crear un desmaquillante casero. Este gel es rico en compuesto regenerativos y antiinflamatorios, vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, calcio, magnesio, potasio, sodio, zinc y cromo.

Sus nutrientes contribuyen a la cicatrización, a reducir el enrojecimiento y hasta a combatir el envejecimiento prematuro, esto de acuerdo con un artículo de la revisa médica Túa Saúde. Así que complementa la acción del aceite de oliva al momento de retirar el maquillaje.

¿Cómo hacer el desmaquillante casero? En un recipiente, combina partes iguales de aloe vera y aceite de oliva; mezcla hasta obtener una textura homogénea. Una vez listo, aplícalo en un algodón o pad y pásalo por tu cara (no en el contorno de los ojos).

Conserva tu desmaquillante casero en refrigeración para prolongar su vida útil. Y no olvides finalizar tu rutina enjuagando el exceso con un limpiador suave y agua tibia.

Leer también Cuál es la temática de la Met Gala 2026

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters